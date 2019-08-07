Турецкий политолог рассказал, что обсудят на встрече Зеленский и Эрдоган

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в среду прибыть с двухдневным официальным визитом в Турцию, где встретится с лидером этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с представителями украинской и крымско-татарской общин.

Известный турецкий политолог Керим Хас заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, что каких-то глобальных решений по итогам этих переговоров в верхах ждать не стоит и это будет такая «ознакомительная» встреча. Но при этом президенты рассмотрят, естественно, несколько важных вопросов.

«Я думаю, что Россия, безусловно, будет одной из таких тем, в основном в контексте Крыма и Донбасса, — предположил Хас. — При этом лично я не ожидаю никакого изменения позиции Турции в отношении тех же Крыма или Донбасса».

Но что интересно, как признался собеседник ФАН, недавно президент РФ Владимир Путин пригласил Эрдогана в Крым на открытие мечети. Однако это мероприятие, видимо, пока что было отложено на неопределенный срок.

«В Турции очень сильно обсуждали данную тему, — сказал политолог. — Что, если наш президент все же поедет в Крым? И будет ли это означать, что Турция наконец признает его российским? Хоть и не автоматически, но все тогда пойдет к этому на самом деле. Какое все-таки решение примет Эрдоган?..»

Если же говорить конкретно по Донбассу, то Турция, как считает Хас, может вообще не касаться этого вопроса, так как она не входит в состав так называемой «нормандской группы». Так что главными, по словам собеседника ФАН, направлениями в переговорах должны быть военное, торговое и экономическое. Турция, например, планирует продать Украине дроны.

«Так что ждать чего-то такого особенного от встречи Эрдогана и Зеленского не приходится, — подчеркнул в заключение эксперт. — В отношении той же России, думаю, просто будет обычная риторика, которую потом озвучат общими словами на итоговой пресс-конференции».

Примечательно, что до отъезда в Анкару Зеленский провел длительный телефонный разговор (по его же инициативе) с Путиным, где обсуждалась, в частности, важность неукоснительного соблюдения режима перемирия в Донбассе.