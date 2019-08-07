Тарантино передумал заканчивать карьеру на «Однажды в Голливуде»

Москва, 7 августа. Культовый американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что он передумал заканчивать свою карьеру на фильме «Однажды в Голливуде». Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Москве.

«Я раньше говорил, что хочу сделать десять фильмов. «Однажды в Голливуде» — это мой предпоследний фильм. Я пока не знаю, что будет в последнем. Но я хочу сделать огромный фильм, который станет антологией всех предыдущих фильмов», — отметил кинематографист.

Тарантино также признался, что советский «Человек-амфибия» (картина 1961 года, снятая по повести Александра Беляева) был его любимым фильмом в детстве, хотя он тогда не знал, что он снят не в США.

Напомним, что американский режиссер приехал в Москву на презентацию своего нового фильма «Однажды в Голливуде». На пресс-конференции кинематографисту приготовили сюрприз — ему подарили коробку с подмосковным сыром, сообщает телеканал 360.

В России лента выходит в прокат в России 8 августа. Мировая же премьера состоялась 22 мая на Каннском кинофестивале. «Однажды в Голливуде» является девятым фильмов культового режиссера. Предыдущие две картины — вестерны «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка» — были крайне тепло встречены как зрителями, так и критиками.

Ранее Тарантино заявлял, что «Однажды в Голливуде» может стать его последним фильмом, предназначенным для широкого проката. После этого режиссер намеревался переключиться на книги и театральные пьесы, поскольку сказал в кинематографе уже все, что мог.