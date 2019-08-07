Зеленский упростит выдачу «разрешений» на посещение Крыма

Анкара, 7 августа. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал упростить получение так называемых «разрешений» на посещение Крыма. Об этом он заявил во время визита в Турцию.

В Турции Зеленский намерен пробыть два дня. Во время рабочего визита он рассказал о планах Киева упростить выдачу так называемого «разрешения» на посещение Крыма.

«Украина на законодательном уровне в ближайшее время планирует утвердить положение об упрощении получения разрешения для посещения Крыма», — приводят слова Зеленского украинские СМИ.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, на котором почти 97% участников голосования выступили за воссоединение с Россией.

Киев отказался признать этот шаг крымчан и объявил республику так называемой «временно оккупированной территорией». Украинские власти вносят всех в черный список, кто посетил Крым без так называемого «разрешения» Киева. В Москве в свою очередь подчеркнули, что вопрос принадлежности полуострова закрыт — он часть России.

Несмотря на угрозы Киева, Крым пользуется популярность у российских и украинских туристов. Кроме того, на полуостров все чаще едут гости из западных стран.