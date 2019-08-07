Как Украина превратилась в уникальную социальную лабораторию

С момента возникновения Украинской державы политические представители коллективного Запада целенаправленно пытались обратить в сферу своего влияния эту немалую и географически всегда перспективную часть территории. С первого майдана не получилось, а вот со второго Украина, потеряв Крым и фактически часть Донбасса, превратилась для западных политиков, руководителей транснациональных корпораций и представителей международного бизнеса в уникальную социальную лабораторию с 40-миллионным населением.

Только представьте себе: какие масштабы для отработки различных политтехнологий, апробирования новых идей! И платить подопытным за проведение экспериментов ничего не надо. Они сами заплатят. Своей экономикой, своими ресурсами, своей землей.

Вначале западные спецслужбы и соответствующие фонды через сеть НКО и агентов влияния взлелеяли идейные ростки национализма на Украине, потом поспособствовали внедрению неонацизма в молодежную среду.

Сторонники нацистских группировок, движений и даже политических партий уже давным-давно стали частью силовых структур Украины. Сформированные из их числа батальоны вошли в состав ВСУ. Подготовленные западными военными спецами-наемниками в лагерях под Харьковом, Одессой, Львовом, Киевом, они еще не раз заявят о себе в полный голос.

Пока — в стремительно слабеющей Украинской державе, а потом — в матричной для них Западной Европе, куда пойдут наводить «порядок» с переселенцами и беженцами. Не пойти не смогут, они уже заточены под войну, получили в Донбассе опыт боевых действий. Да и взращивали их в украинских прериях, с большой долей вероятности, именно с целью использовать в дальнейшем как идейных наемников.

Неонацизм на Украине запустили, обкатали — теперь пришла пора новых социально-политических экспериментов. Пока украинские олигархи и представители старой политической элиты, отвергнув федерализацию страны, застряли на этапе рассуждений, какая идеология нужна Украине для объединения, избранные во власть «слуги народа» во главе с новым украинским президентом Владимиром Зеленским провозгласили, что теперь-то Украина будет точно ими спасена, потому что они вооружились идеологией либертарианства. Следует заметить, что до недавнего времени на Украине были только господствующие идеологии, с объединяющими пока не везло.

Современный мир, остро переживающий кризис мировоззренческих ценностей, диктует необходимость оперативного отклика на политические вызовы и кризисные ситуации в обществе. В «команде Зе» смекнули (не исключено — им подсказали): новые идеологические системы генерируются слабо, надо моделировать на основе уже существующих и близких по менталитету. Главное, покрасивее упаковать, чтобы не сразу вывалилась начинка.

Отдадим должное, украинские младореформаторы креативны и в достаточной степени честны со своим электоратом. За термином «либертарианство», созвучным с «либерализмом», скрывается достаточно противоречивое по своей сути учение, основными постулатами которого являются свобода выбора личности, свобода частной собственности, отказ от «агрессивного насилия» в отношении человека и его собственности, при всем этом у государства остается единственная функция — защитная, без социальных гарантий и обязательств. Иными словами, народу Украины дали понять: живите как хотите и выживайте как хотите.

Вспоминается эпизод из популярной советской комедии «Свадьба в Малиновке», когда пан атаман Грициан Таврический (показательное самоопределение — «сам себе Петлюра») и его адъютант Попандопуло выступают перед жителями Малиновки: «Я ж атаман идейный, и все мои ребята как один… Стоят за свободную личность!»? А селянка Горпина Дормидонтовна четко резюмирует: «Значит, будут грабить!»

Именно такой вывод и приходит на ум, в ответ на заявления о формировании на Украине «либеральной модели отношений с соответствующими национальными особенностями».

Украинский вариант либертарианства рискует превратить государство в масштабное «гуляй-поле» времен первой гражданской войны с множеством местечковых атаманов («сам себе Петлюра») или региональных фюреров («сам себе Бандера»), благо на украинских просторах имеется такое политическое многообразие и разноцветие, что подобрать можно на любой вкус. И опираться эти новоявленные «атаманы» и «фюреры» смогут на собственные частные армии, что приветствуется либертарианством.

Идея свободной личности, отказ государства от социальных обязательств не столько сформирует на Украине либеральную модель экономики, сколько вручит бразды правления этой самой экономикой в руки представителей транснациональных корпораций. При этом в собственность последних будут переданы сельхозугодья с уникальным украинским черноземом. Кстати сказать, это более 25% от всех мировых запасов чернозема вообще.

31 декабря 2019 года заканчивается мораторий на продажу земли, и представители офиса президента Украины уже готовят реформу по продаже и приватизации сельскохозяйственный угодий.

Представители крупного западного капитала подготовили для себя хорошую стартовую площадку. Чтобы получить новые финансовые займы от МВФ, руководство Украины пошло еще в 2016 году на подписание с МВФ печально знаменитого Меморандума, поступившись национальными интересами и фактически сдавшись на порабощение.

Весной прошлого года ЕСПЧ своим решением призвал власти Украины отменить мораторий на продажу земель, в декабре 2018 года уже потребовал разрешить продажу земель, угрожая значительными суммами компенсаций. Ну а теперь Всемирный банк и ЕС начали подготовку к процессу открытия рынка земли на Украине.

Затем последует приватизация почты, банков и железной дороги.

Прошедшие выборы на Украине показали — в стране уже не работает консолидация общества вокруг идеи «Россия — враг». Однако рано радоваться тому, что в Верховную раду не прошли радикальные националисты и боевики-нацисты. Они ведь никуда не исчезли. Не покаялись в преступлениях, да и не собираются этого делать. Их никто не разоружил, да и не собирается разоружать.

Новая правящая политическая элита Украины допускает жизнь в государстве с неонацистской идеологией, не планируя прививаться от нацизма. Отсюда — и проведение пафосных мероприятий в различных городах Украины, посвященных дивизии СС «Галичина» (75 лет тому назад это формирование было уничтожено советскими войсками), и перезахоронение под государственный гимн Украины и с воинскими почестями останков солдат 14-й дивизии Ваффен СС, и проведение боевиками-неонацистами уроков патриотизма в украинских школах, и военная муштра подростков подобными «патриотами» в летних лагерях.

Украинскому правящему классу, чтобы спасти остатки страны, надо вернуться к идее федерализации, проведя параллельно денацификацию и деидеологизацию общества. Только вот, как сказал Михаил Грушевский, которого так любят цитировать современные украинские политики: «Беда Украины в том, что ей управляют те, кому она не нужна».

Конечно, западные политики и еврочиновники циничны. Но даже в их системе ценностей они вынуждены соблюдать хоть минимальный политес перед своим электоратом. Ну не могут они продолжать открыто финансировать и скупать фашиствующую Украину, а вот либертарианствующую — легко!

Поэтому «слуги народа» для народных масс оставляют эксперименты с неонацизмом, а для оправдания распродажи остатков экономики Украины и для евролицых братьев — апробируют на практике либертарианство. Ведь главное для янусоподобного либертарианца — защитить частную собственность. Вот только чью? Чьей теперь частной собственностью станет Украина?