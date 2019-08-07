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Безработный Тарасов пришел в церковь в куртке с оскорбительной надписью

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Безработный Тарасов пришел в церковь в куртке с оскорбительной надписью

Москва, 7 августа. Экс-хавбек столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов пришел в храм в неподобающей одежде, чем вызвал недовольство фолловеров. На снимке футболист запечатлен в джинсовой куртке с надписью «богатая попа».

Полузащитник провел в «Локо» девять лет, но сейчас переживает не самые лучшие времена. Руководство столичного клуба не продлило контракт с игроком, который до сих пор остается без работы. Кроме того, приставы запретили хавбеку уезжать из страны, так как он задолжал своей первой супруге Оксане Пономаренко девять миллионов рублей в качестве алиментов. Его денежные счета арестовали из-за неуплаты алиментов, сообщал телеканал «360».

В связи с последними событиями желание 32-летнего спортсмена обратиться за помощью к высшим силам вполне понятно. Однако Тарасов выбрал не самый подходящий наряд для похода в церковь: рваные джинсы и джинсовую куртку с надписью на английском языке «Rich ass», пишет «Газета Кемерова».

«Не радуйся ради меня, неприятельница моя! Хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня», — подписал хавбек свой снимок в Instagram-аккаунте.

Пользователям Сети не понравился неподобающий «лук» футболиста.

«Штаны подтяни, праведник», — написал alero8888.

Комментаторы отметили, что в такой одежде можно пойти в ночной клуб, но не в храм.

«Дмитрий, вы дурак? Как можно было прийти в церковь в куртке с надписью богатая жопа?» — возмутился участник дискуссии.

Ранее Тарасов признался, почему не платил алименты. По его словам, он проходил реабилитацию.

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