Вассерман назвал геноцидом агрессию Грузии против Южной Осетии в 2008 году

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о планах признать военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году геноцидом.

«То, с какой яростью они уничтожали простых беженцев на повороте на Дорогу жизни, как мы ее прозвали, интенсивность обстрела города Цхинвала, населенных пунктов, то количество погибших, которое было — это тоже не может не считаться геноцидом осетинского народа», — сказал политик, его слова приводит РИА Новости.

Известный публицист и политолог Анатолий Вассерман в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что грузинская агрессия действительно являлась геноцидом. Причем осуществлялся он в том числе под давлением Запада.

«Насколько я могу судить, оценка этих действий как геноцида вполне работоспособна. Мотив истребления негрузинского населения, или, по меньшей мере, принуждения его к бегству, несомненно, присутствовал. Хотя были и другие мотивы, в том числе внутриамериканские. Поэтому эта оценка вполне справедлива», — рассуждает знаменитый публицист.

По его словам, в Западной Европе уже долгие годы существует «традиция» искоренять те нации, которые не являются коренными жителями той или иной страны. Например, это можно наблюдать на примере современной Украины, власти которой пытаются искоренить русскую культуру.

«Почему этих геноцидников поддерживал Запад? Потому что значительная часть европейской культуры формировалась именно на почве разнобезобразных геноцидов. То, что сейчас в Западной Европе большинство государств практически моноэтничны — это следствие многих веков геноцидов и этноцидов. То есть истребления национальных особенностей жителей. Это примерно то, чем занимаются вот уже на протяжении полутора веков на Украине, пытаясь уничтожить русскую культуру большинства ее жителей», — продолжает эрудит.

В заключение собеседник ФАН подчеркнул, что в России всегда уважительно относились к культуре и традициям разных народов, ведь РФ является многонациональным государством.

«С точки зрения Европы, даже если эта точка зрения в какой-то момент не оглашается официально и считается непристойной, все равно реально, с точки зрения европейской исторической традиции, геноцид — скорее норма, чем исключение. Этим, кстати, Западная Европа качественно отличается от Восточной. В Восточной Европе, включая, естественно, и Россию, геноцид и этноцид никогда не приветствовались. Восточноевропейские империи, Австрийская и Российская зачастую именовались «тюрьмами народов», потому что разных народов и разных культур и в Австрии, и в России было немерено. Но эти страны никогда не пытался называть «эшафотами народов», поскольку всем народам и культурам обеспечивалась возможность самостоятельного существования и самостоятельного развития, в отличие от той же части прусской Германии, где геноцид бывал редко, а вот этноцид процветал», — подытожил Анатолий Вассерман.

Отметим, события 2008 года — это не единственный случай геноцида осетин. Ранее парламент Южной Осетии предложил депутатам Госдумы принять совместное обращение о признании истребления осетинского народа в 1920 году.

В августе 2008 года Грузия напала на Южную Осетию, в результате чего Россия была провести операцию по принуждению Грузии к миру.