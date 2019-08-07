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Памфилова назвала публичную истерику Соболь отработкой для западных спонсоров

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Памфилова назвала публичную истерику Соболь отработкой для западных спонсоров

Москва, 7 августа. Председатель ЦИК России Элла Памфилова осудила устроившую истерику Любовь Соболь, назвав поведение женщины отработкой заказа западных спонсоров.

Отвечая на вопрос о «мертвых душах» (подписные листы с автографами умерших людей), она начала скандалить, в результате чего Соболь отключили микрофон. Тогда сторонница Навального подошла к столам членов ЦИК и начала кричать на сотрудников избирательной комиссии.

Памфилова пришла к выводу, что Соболь не настроена на конструктивный диалог, поскольку отрабатывает политический заказ и вложенные в нее деньги. В итоге ЦИК единогласно проголосовал против регистрации скандального кандидата.

Напомним, что Соболь была в числе кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Помимо сфабрикованных подписных листов у нее также нашли подпольную фабрику по созданию липовых подписных листов.Таким образом, процент «брака» голосов оппозиционерки составил более 14% при допустимом законом 10%. Кроме того, у Соболь были найдены так называемые «мертвые души».

Когда сторонница Навального узнала об отказе в регистрации, она начала организовывать в Москве несанкционированные митинги, активно призывая людей участвовать в этих акциях в нарушение закона.

 

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