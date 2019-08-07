Летчик-инструктор пророчит БЛА «Охотник» будущее дальнего бомбардировщика

Летчик-инструктор Андрей Красноперов уверен, что первый полет БЛА «Охотник» приблизит Россию к лидерам в производстве дронов.

Ранее Минобороны России опубликовало на своем Youtube-канале видеозапись, демонстрирующую первый полет перспективного тяжелого БЛА «Охотник». Видеоролик, длительностью чуть более одной минуты показывает, как летательный аппарат с бортовым номером 071 совершает пробег по взлетно-посадочной полосе, взлетает и маневрирует в небе. После выполнения необходимой летной программы «Охотник» приземляется.

Отметим, новейший российский беспилотник выполнял маневры с неубранными шасси, это нормальная практика в случае с авиационной техникой самолетного типа. «Охотник» должен стать первый тяжелым ударным дроном в Вооруженных силах России.

Комментируя первый полет «Охотника», летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что судя по видеозаписи, новейшая разработка российских инженеров «прекрасно себя показывает в воздухе».

«Это летающее крыло с двигателем в центре, которое прекрасно себя ведет в воздухе. Это старая разработка, у нас давно в аэродинамике есть такие изыскания: полное отсутствие хвоста и универсальное использование крыла. В данном случае элероны, скорее всего, выполняют роль не только элеронов, но и руля высоты, то есть они универсальны. Кроме того нет выступающих лишних частей, это оптимальная форма», — говорит эксперт.

При этом «Охотник» выполнен с применением специальных радиопоглощающих материалов и покрытий. Именно они могут делать его малозаметным для всех современных радиолокационных средств обнаружения.

«Довольно оригинальное решение, ему же не нужно вести воздушные бои, а всего-то — быть максимально незаметным. Мы отошли от американкой системы, которая предполагает создание БЛА в форме классических самолетов с крыльями и утолщением в районе носа. Мы выбрали другой тип корпуса, и мне это напоминает, если разобраться, наскальные рисунки в некоторых древних пещерах. Там изображались объекты, напоминающие крылья и сейчас изыскания дошли до того, что такая форма, форма летающего крыла — является оптимальной для создания самолетов», — продолжает Красноперов.

Аэродинамическая схема «летающее крыло» или «безхвостка» позволяет самолету или, в данном случае, БЛА создавать подъемную силу за счет всей поверхности крыла, то есть корпуса. Все это также снижает удельную массу дрона и увеличивает массу полезной нагрузки.

«Такая форма позволяет снижать радиолокационную заметность воздушного судна, что очень важно для ударных самолетов и дронов. И «Охотник» в будущем может стать настоящим дальним бомбардировщиком. Классный беспилотник, я думаю, он приблизит нас к пятому поколению БЛА и к лидерам в производстве дронов. К тому же, спустя какое-то время все ведущие страны-производители БЛА перейдут на такую форму», — заключил эксперт.

Первый полет «Охотника» состоялся 3 августа и продлился более 20 минут. Под управлением оператора он совершил несколько облетов аэродрома на высоте порядка 600 метров и выполнил успешную посадку.