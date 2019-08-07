Бездействие Турции привело к срыву перемирия в сирийском Идлибе

Сирийская арабская армия (САА) 5 августа возобновила наступление на позиции вооруженных группировок в Большом Идлибе. Режим прекращения огня, объявленный 2 августа на встрече в Астанинском формате с участием политических групп сирийской «умеренной оппозиции», продержался всего три дня.

В ходе встречи в Нур-Султане стороны «выразили серьезную обеспокоенность в связи с увеличением присутствия в зоне деэскалации террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», как указано в опубликованном совместном заявлении. Участники встречи подчеркнули, что в Идлибе должно быть установлено спокойствие «на земле» и выполнены все принятые ранее соглашения — а в первую очередь положения меморандума, подписанного в сентябре 2018 года президентами России и Турции в Сочи.

Напомним, сочинский меморандум предусматривал создание по периметру Идлиба демилитаризованной зоны глубиной до 20 километров, откуда должны были быть выведены тяжелое вооружение и техника. Кроме того, документ предполагал размежевание между группировками «умеренной оппозиции» и радикальными исламистами в Большом Идлибе. И ответственность за выполнение этих положений сочинского меморандума несла Турция, которая поддерживает ряд группировок «умеренной оппозиции», стараясь обеспечить им будущее в сирийской политике.

Тот факт, что спустя почти год сочинский меморандум так и не реализован, объясняется просто. Заявляя о решимости ликвидировать коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам», которая находится под контролем главарей запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1», Турция, наоборот, допустила увеличение ее присутствия в Идлибе. Главарь «Тахрир аш-Шам» Мухаммед Абу аль-Джулани, конечно, не участвовал в переговорах о перемирии — он сразу же заявил, что тяжелое вооружение и техника отведены не будут. «Джебхат ан-Нусра» требует признать ее стороной в переговорах — однако ни Россия, ни Сирия не собираются договариваться с отъявленными террористами.

До того как был подписан сочинский меморандум, боевики «Ан-Нусры» силовым путем установили контроль над всеми остальными группировками на территории Идлибской зоны деэскалации. Отказавшихся подчиниться радикалам «забрали к себе» турки — боевики были выведены на север провинции Алеппо и влились в подконтрольные ВС Турции формирования «Свободной сирийской армии» (ССА).

Между тем арестовав предварительно не менее 1500 несогласных — старейшин местных кланов, представителей духовенства, гражданских активистов и полевых командиров оппозиции в Идлибе — подконтрольное «Тахрир аш-Шам» «Правительство национального спасения» весной 2019 года провело «выборы» в самопровозглашенный «парламент свободных земель» и органы местного самоуправления, выстроив таким образом не только военную, но и гражданскую вертикаль власти на захваченных территориях.

Гражданские структуры, созданные боевиками «Тахрир аш-Шам», в настоящее время контролируют практически все сферы жизни в Идлибе, включая образование, медицину, СМИ и распределение иностранной гуманитарной помощи. Боевики «Ан-Нусры» контролируют пограничные переходы с Турцией, собирают дань с коммерческого и гражданского транспорта. Западные журналисты, приезжающие через Турцию, получают у джихадистов аккредитацию для съемок в зоне боевых действий.

Фактически, Запад и Турция де-факто признали власть «Тахрир аш-Шам» над Идлибом — однако при этом в Анкаре продолжают делать заявления о своей готовности бороться с террористами «Ан-Нусры». В то же время протурецкие формирования ССА неоднократно принимали участие в боях с правительственными войсками на севере Хамы на стороне исламистов.

Как раз 2 августа, в день завершения минувшего раунда переговоров в Нур-Султане, Абдуссамед Дегюль, военный корреспондент боевиков в Идлибе, дал интервью поддерживающему экстремистов ресурсу катарца Аймана Джавада. В нем он прямо заявил, что тяжелые вооружения, включая РСЗО и пусковые установки противотанковых управляемых ракет, «Хайят Тахрир аш-Шам» получает от «Свободной сирийской армии» — а на самом деле от турок.

А группировка «Джебхат аш-Шамия», одна из основных в составе ССА, еще 6 июня объявила о переброске своих отрядов из кантона Африн на фронт в северной Хаме для борьбы с правительственными войсками. С тех пор боевики регулярно выкладывают на своих страницах в социальных сетях фото и видеоотчеты об обстрелах и атаках на позиции сирийской армии.

Таким образом, совершенно неудивительно, что буквально спустя шесть часов после того, как был объявлен режим тишины в Идлибе, в 6.45 утра 2 августа, боевики обстреляли родовое село президента Сирии в Латакии из РСЗО. В населенном пункта Кардаха погиб один мирный житель, получили ранения еще трое. А 5 августа боевики предприняли попытку удара по авиабазе ВКС РФ «Хмеймим». Около 14.30 снаряды, однако, обрушились на населенный пункт Руайсат Афиф, расположенный в четырех километрах к югу от «Хмеймима», ранив четырех человек.

Террористы, как это происходило и ранее, вели огонь в направлении российского аэродрома, находясь в непосредственной близости к турецкому наблюдательному пункту — можно сказать «под прикрытием». После обстрела Руайсат Афифа сирийское командование объявило о том, что режим прекращения огня сорван террористами и боевые действия САА будут возобновлены.

Режим прекращения огня в Идлибе был фактически формальностью, считает военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук. Объявленное в Нур-Султане перемирие оказалось выгодно в первую очередь боевикам, защищающим свои позиции в зоне деэскалации.

«На самом деле никакого перемирия фактически не было — это была вынужденная остановка правительственных сил и долгожданная передышка для «умеренной оппозиции», которая набралась сил, запаслась оружием и снова готова воевать», — указал Матвийчук в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политическое давление Турции в очередной раз остановило — пусть и всего на три дня — успешное наступление Сирийской арабской армии.

«Перемирие [со стороны Дамаска] объявлялось по поводу политических договоренностей, однако в результате всех этих политических дрязг террористы «Джебхат ан-Нусры» в регионе передислоцировались, вооружились, их обеспечили деньгами и вооружением внешние источники. Террористы набрали силы и начали опять вести беспокоящий огонь. Если бы они прекратили боевые действия — сколько жизней было бы спасено, и гражданских, и военных!» — с сожалением отметил военный эксперт.

А вот глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин уверен, что Турция сейчас не в состоянии принципиально повлиять на позицию радикалов в Идлибе — но продолжает поддерживать лояльные группировки, чтобы не утратить влияние полностью.

«Турки не имеют достаточного влияния, чтобы полностью контролировать их действия. Они могут что-то просить, даже иногда угрожать, но полностью поставить исламистов под свою руку они пока не могут, — отметил Рожин в беседе с ФАН. — Возможно, их это не очень-то интересует, потому что пока эта ситуация в Идлибе длится, вопрос турецкого присутствия в Африне и на севере Сирии не привлекает такого внимания, также не ставится напрямую вопрос о выводе турецких войск с территории Сирии».

По мнению заместителя генерального директора Лиги военных дипломатов Сергея Калмыкова, происходящее в Идлибе является отражением более масштабных политических процессов, в которых участвуют Россия, Турция и Соединенные Штаты.

«Происходящее в Идлибе сейчас — как срез, однако решаются совершенно другие задачи, другого уровня. Это маленький срез большой игры, и по нему видно, как происходят события более крупного масштаба. Идут серьезные тектонические сдвиги в мировой политике, и на примере Идлиба мы видим очередное этому подтверждение», — уверен Калмыков.

Эксперт в беседе с ФАН подчеркнул, что США и другие страны Запада будут использовать все возможности для того, чтобы дальше сохранять террористический анклав в Идлибе.

«США будут раздувать тему Идлиба столько, сколько им хватит сил, — а сил им пока что хватает», — предупредил Сергей Калмыков.

Между тем Сирийская арабская армия продолжает успешное наступление на позиции террористов. Сегодня утром стало известно об освобождении от боевиков населенных пунктов Арбаин и Аз-Закят. По некоторым данным, правительственные силы перешли к штурму населенного пункта Кафр-Зета, который долгое время представлял собой важный оплот террористов. В случае успеха операции в ближайшие несколько дней правительственные силы смогут выйти к окраинам Хан-Шейхуна и Мурека, отрезав «Аль-Латаминский выступ» фронта в Хаме.

1 Организация запрещена на территории РФ.