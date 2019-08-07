Канадская журналистка заявила, что Запад игнорирует дело Вышинского

Москва, 7 августа. Западные СМИ намеренно не обращают внимания на дело главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявила канадская журналистка Ева Барлетт.

Барлетт назвала политическим уголовное дело в отношении Вышинского, отметив, что в действительности нет никаких причин, чтобы удерживать под арестом главу портала РИА Новости Украина.

«Он является политическим заключенным. Если бы западные СМИ писали об этом деле, то удалось бы оказать какое-то влияние на власти Украины, и он был бы освобожден», — пояснила Барлетт.

Она также добавила, что западные СМИ игнорируют факты гибели журналистов на Украине, а также в Сирии, где корреспонденты гибнут от рук террористов.

Напомним, в мае 2018 года сотрудники украинских спецслужб задержали в Киеве главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Генпрокуратура Украины обвинила Вышинского в госизмене, а также в поддержке республик Донбасса. Позднее украинский суд арестовал Вышинского на два месяца, после чего данная мера пресечения продлевалась несколько раз.

Вышинский отрицает обвинения украинской Генпрокуратуры, отмечая, что уголовное дело связано с его профессиональной деятельностью. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин назвал беспрецедентной ситуацию с задержанием Вышинского, отметив, что журналист был арестован за свою профессиональную деятельность. Кроме того, арест главы портала РИА Новости Украина вызвал негативную реакцию со стороны ОБСЕ. Представители ОБСЕ напомнили властям Украины о необходимости соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.