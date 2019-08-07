ЦИК отказал подделавшей подписи Соболь в регистрации на выборы в Мосгордуму

Москва, 7 августа. Центральная избирательная комиссия отказала юристке «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму из-за чрезмерного количества поддельных подписей в листах.

Решение ЦИК является окончательным, накануне соответствующее решение было принято рабочей группой. В ходе заседания Соболь в очередной раз устроила истерику, тогда ей отключили микрофон. Разъяренная провокаторша не остановилась: подошла к столам членов ЦИК и стала кричать на них.

Накануне в ходе заседания рабочей группы ЦИК были пересмотрены все подписи, которые ранее были признаны недействительными. ЦИК восстановил восемь подписей, признав их действительными, однако для регистрации Соболь не хватило еще 232 достоверных документа.

Мосгоризбирком ранее отказал Соболь и другим соратникам блогера Алексея Навального в регистрации кандидатами на выборы в МГД из-за слишком большого количества поддельных подписей.

У работницы Навального нашли 14% липовых автографов. При этом Соболь не только предъявила поддельные подписи, но также в ее подписных листах значились фамилии мертвецов. Отказ регистрировать Соболь кандидатом в МГД не стал новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир нашли настоящую «фабрику» по рисовке липовых подписей.

Соболь всевозможными способами пыталась надавить на членов ЦИК и даже шантажировала их. Подручная Навального призывала сторонников выйти на несогласованный митинг, тем самым нарушив закон. Кроме того, Соболь объявила о голодовке еще две недели назад. Однако эксперты усомнились в голодной диете Соболь – юристка ведет себя слишком активно, а наигранные сцены с обмороками выглядят по меньшей мере смешно.

В отношении Соболь возбудили четыре административных дела — два по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов и два по статье 19.3 за неисполнение законных требований полиции. Соболь была оштрафована за первое нарушение по статье 20.2 КоАП на 30 тысяч рублей, а за второе – на 300 тысяч рублей. В среду в Хорошевский районный суд Москвы рассмотрит третье административное дело против Соболь. Третье административное правонарушение автоматически влечет уголовную ответственность.