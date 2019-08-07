Почему Трамп медлит с наказанием Турции за покупку российских С-400

В Конгрессе хотят заставить президента США Дональда Трампа наложить санкции на Турцию, если американский лидер в ближайшее время не решит, какое наказание последует в адрес Анкары за покупку российских С-400.

Законодатели стремятся к тому, чтобы Трамп ввел санкции на Турцию, и уже обсуждают варианты, как действовать, если президент не будет их вводить.

«Нам следовало бы принять закон, который отменит все возможные исключения [по санкциям] в интересах национальной безопасности. Но мы стараемся не делать этого, потому что хотим предоставить президенту некую гибкость [в принятии решений]. Но если он этим злоупотребляет, нам придется действовать», – заявил республиканец Марко Рубио.

В Конгрессе США на Дональда Трампа, который медлит с введением санкций, давят по любому вопросу и используют это против него, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, политолог Юрий Рогулев.

«Однако в администрации президента США всем понятно, что Турция — слишком важный союзник, чтобы ее наказывать. Турция — член НАТО и вторая по численности армия в рамках военного блока. Также Турция находится в таком неоднозначном регионе, как Ближний Восток. Америке при таких обстоятельствах абсолютно невыгодно ссориться с Турцией», — заявил Рогулев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт рассказал, что будет с отношениями Турции и России в связи с политическим давлением из США.

«Однако отношения между странами имеют прагматичный характер и построены на взаимовыгодных шагах. До тех пор пока они приносят выгоду обеим сторонам, они будут развиваться. Но сказать, что у нас теплые союзнические отношения, мы не можем. По пограничным и визовым вопросам у России и Турции есть успехи. Тем не менее Турция остается членом НАТО», — сообщил политолог.

Напомним, что решение Анкары приобрести российские ЗРК С-400 подверглось жесткой критике в Вашингтоне. США неоднократно призывали Турцию не покупать российские «Триумфы», обосновывая это тем, что их нельзя будет интегрировать в систему ПВО НАТО.

Вашингтон также грозил разорвать договор с Турцией о поставке новейших истребителей F-35. Несмотря на это, Турция не отказалась от закупки С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что полностью развернуть российские системы ПВО на территории страны планируется к апрелю следующего года. Также он заявил о планах Турции наладить совместное с РФ производство систем ПВО.