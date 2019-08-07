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Заминированный автомобиль взорвался на северо-востоке Сирии, есть жертвы

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Заминированный автомобиль взорвался на северо-востоке Сирии, есть жертвы

Дамаск, 7 августа. Заминированный автомобиль взорвался в деревне Эль-Кахтания на северо-востоке Сирии. Инцидент произошел в среду.

Как сообщает телеканал Syria TV, в результате инцидента есть погибшие, в том числе дети. По данным средств массовой информации, поступила информация о нескольких жертвах взрыва заминированного автомобиля у салона связи в Эль-Кахтании​​​. О числе жертв и пострадавших не сообщается. Кроме того, в результате взрыва было разрушено здание салона связи.

Ранее боеприпасы с истекшим сроком хранения взорвались на авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. Взрыв произошел в результате технической ошибки во время транспортировки боеприпасов. Несколько человек погибли.

База ВВС Сирии «Шайрат» стала известна в апреле 2017 года. Вашингтон бездоказательно обвинил сирийскую армию в применении химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Заминированный автомобиль взорвался на северо-востоке Сирии, есть жертвы

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Источник: Syria TV
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