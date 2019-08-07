В раздираемую войной Ливию хлынуло оружие и деньги со всего мира

Лос-Анджелес, 7 августа. По мере эскалации вооруженного конфликта Ливия постепенно превращается в плацдарм для военных игр стран Африки и Ближнего Востока. Об этом пишет журналист Los Angeles Times Наби Булос.

По его словам, сегодня в раздираемой войной стране можно заметить беспилотники, минно-устойчивые машины, а также бронетранспортеры из Турции и ОАЭ — стран, которые поддерживают разные стороны конфликта.

Наемники из Судана и Чада разъезжают по дорогам на предоставленных Саудовской Аравией пикапах и заряжают крупнокалиберные пулеметы, купленные в Белоруссии.

ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Франция поддерживают главнокомандующего ливийской национальной армии Халифа Хафтара, который сражается с Правительством национального согласия. А на стороне ПНС в свою очередь выступают Турция и Катар.

«Каждая сторона предоставляет оружие, инструкторов и деньги на поддерживаемые группировки, несмотря на давнее эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, якобы согласованное всеми вовлеченными странами», — пишет Булос.

ООН уже открыто признало, что многие иностранные государства вмешиваются в дела Ливии, предоставляя оружие и оказывая прямую военную помощь. Объединенные Арабские Эмираты еще в 2016 году создали на востоке страны базы «Аот-Хадим», где размещались китайские беспилотники Wing Loong и военные самолеты. Кроме того, база стала оперативным центром французских наемников, присутствующих в Ливии. Ранее сообщалось, что свыше 500 человек утонули в Средиземном море, спасаясь от войны в Ливии.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.