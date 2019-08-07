Актер Тактаров рассказал, как решить проблему лесных пожаров

Москва, 7 августа. Актер и бывший чемпион UFC Олег Тактаров предложил устроить «показательную порку» для виновных в лесных пожарах в Сибири.

Тактаров прокомментировал лесные пожары в Сибири. Он отметил, что, если вина человека доказана, то необходимо строго наказывать за такие преступления. Звезда рассказал, как решить проблему лесных пожаров.

«Расстрел, и никто не будет поджигать», — призвал артист.

Он отметил, что во многих случаях пожарам содействовали именно поджоги. Тактаров привел пример, когда люди в нетрезвом состоянии по неосторожности заводят костры, которые приводят к серьезным возгораниям. Актер еще раз подчеркнул, что необходимо наказывать за подобное безответственное поведение.

«Должна быть показательная порка», — приводит его слова «Царьград».

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что авиация потушила более 150 тысяч гектаров леса в Красноярском крае и Иркутской области за сутки. Авиационная группировка совершила 60 вылетов, чтобы осуществить 160 сбросов на открытые очаги возгорания. Потребовалось 1688 тонн воды для ликвидации лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области на площади свыше 150 тысяч гектаров.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц министерства лесного хозяйства Красноярского края.