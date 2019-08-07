Анонимы «заминировали» здание МГИК, потребовав освободить участников незаконных митингов

Москва, 7 августа. Неизвестные угрожали взорвать Мосгоризбиркома в случае, если все задержанные участники незаконных «оппозиционных» акций не выйдут на свободу. О поступивших угрозах сообщили в пресс-службе МГИК.

По словам представителя избирательной комиссии, злоумышленники требовали освободить всех, кто был задержан в ходе несогласованных митингов, «иначе здание Мосгоризбиркома взлетит на воздух», уточняет «Интерфакс».

После поступления этих угроз МГИК тут же обратился в полицию и экстренные службы. Прибывшие сотрудники провели кинологическую проверку.

В результате в здании не обнаружили никаких взрывных и других опасных устройств. В настоящее время Мосгоризбирком работает в обычном режиме.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что сегодня неизвестные сообщили об угрозах взрывов зданий Мещанского, Пресненского и Тверского судов.

Напомним, накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась, что недопущенная к выборам в Мосгордуму Любовь Соболь и другие 18 недокандидатов занимаются шантажом.

По словам Памфиловой, так называемые «оппозиционеры» проводят несогласованные акции, которые выливаются в массовые беспорядки в столице, пытаясь таким образом, давить на избирательные комиссии. Она напомнила, что все запрещенные митинги «оппозиция» провела еще до того, как избирательные комиссии вынесли свои вердикты по проверке подписей недопущенных политиков. Причем отказ был абсолютно законным из-за огромного количества фальсификаций. Позже было установлено, что Соболь даже сняла специальную квартиру, где была организована специальная подпольная фабрика по подделке подписей. Нанятые ей молодые люди рисовали в подписных листах автографы мертвых душ, за что им, по их словам, обещали заплатить по две тысячи рублей за смену.

В ходе запрещенных властями акций правоохранители делали все возможное, чтобы сохранить общественный порядок, а участвовавшие в акциях провокаторы атаковали полицию и Росгвардию, распыляли слезоточивый газ, применяли электрошокеры, швыряли бутылки и даже урны. Наиболее агрессивные участники протестов были задержаны.

Организаторов несанкционированных митингов предупреждали о последствиях их действий. Однако все они проигнорировали уведомления. Среди них были, в частности, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и ряд других лиц.

Соболь была оштрафована на 300 тысяч рублей за призывами к участию в беспорядках. Около 100 провокаторов, присутствовавших на митингах, арестованы. Отметим, что Соболь оштрафована за это нарушение закона уже не в первый раз. 27 июля ее арестовали за участия в очередной незаконной акции, но ей удалось избежать наказания. От правосудия «самый честный политик» прикрылась малолетней дочкой.