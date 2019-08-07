Лена Миро назвала причину эмоциональной реакции звезд на смерть топ-менеджера ЦУМа Вербер

Москва, 7 августа. Популярный блогер Лена Миро объяснила эмоциональную реакцию российских звезд на смерть фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.

6 августа стало известно, что топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни в больнице Форте-дей-Марми в Италии. По предварительным данным, причиной смерти Вербер стал инфаркт. Топ-менеджер ЦУМа занималась закупкой товара для престижных российских магазинов, а также формировала новых коллекций.

Смерть Вербер повергла в шок российских звезд и всю гламурную тусовку. В соцсеях и на страницах прессы ее смерть прокомментировали: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Ксения Собчак и многие другие.

Известный блогер Лена Миро объяснила столь эмоциональную реакцию звезд российского шоу-бизнеса на смерть Аллы Вербер. По ее словам, Вербер бесплатно предоставляла российским звездам одежду из своего магазина. Данная практика осуществлялась исключительно в рекламных целях для продвижения своей торговой площадки.

«Я понимаю вашу печаль, когда она бесплатно давала вам одежду для ваших выходов в свет, а теперь вы боитесь, что халява закончилась», — написала Миро в своем LiveJournal.

Она также добавила, что Вербер формировала ассортимент одежды, который представлен в ЦУМе. Благодаря ей там можно было приобрести леопардовые пиджаки и платья в розочку, однако после ухода Вербер подобные вещи могут исчезнуть с прилавков.

«Кто теперь закупит весь этот пафосный ужас в ЦУМ?» – добавила Миро.

Стоит отметить, что точная причина смерти Вербер до сих пор остается неизвестной. По данным СМИ, с 2008 года Вербер боролась с раком крови.