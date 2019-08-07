Геи в рекламе кока-колы в Венгрии привели компанию к противоположному результату. Колонка Владимира Тулина

Накануне открытия рок-фестиваля «Сигет» в Будапеште компания «Кока-кола» прорекламировала свою продукцию необычным способом.

Так как на рок-фестиваль прибывают тысячи гостей из Западной Европы, славящейся своей толерантностью, то компания решила привлечь внимание к кока-коле без сахара, разместив по всей венгерской столице рекламные щиты, на которых мужчина нежно обнимает другого мужчину, пьющего кока-колу. А чтобы не было никаких сомнений, кто изображен на рекламе, ее снабдили надписью «Ноль сахара, ноль предрассудков».

Реклама привлекла к себе внимание и произвела воздействие на жителей Будапешта — но явно противоположное тем, на которые рассчитывали ее заказчики. Во множестве мест щиты с рекламой были повреждены, разрисованы, или же на них появились гомофобные надписи.

Массовое возмущение рекламой было отражено и в социальных сетях. Там появились, например, такие записи: «Гомосексуальное лобби пытается окружить Будапешт и не оставляет нам пространства, чтобы скрыться от него», «Христианская мораль и нравственность — не предрассудки».

Было и множество агрессивных записей, в частности с призывами нетрадиционного использования бутылок кока-колы. Выражая общественное мнение, депутат парламента Венгрии Иштван Болдог в открытую призвал к полному бойкоту продукции фирмы «Кока-кола». Призыв вызвал массовое одобрение в социальных сетях.

При этом Иштван Болдог является депутатом не от националистической партии «Йоббик», а от правящей партии «Фидес». Впрочем, лидер этой партии и соответственно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что поддерживает европейские христианские ценности и не допустит уравнивания гомосексуальных пар в правах с традиционными семьями.

В пресс-службе партии «Фидес» получили запрос от западных журналистов: осуждают ли они призыв Иштвана Болдога? Последовал ответ: венгерский народ свободен сам выбирать, что ему пить.

Официальных данных о потреблении кока-колы еще нет, но торговцы утверждают, что потребление этого напитка сократилось. Таким образом, с помощью несколько своеобразной рекламы компания «Кока-кола» добилась результата, противоположного ожидаемому.