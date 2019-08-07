Таролог предсказала Собчак и Богомолову скорое расставание

Москва, 7 августа. Таролог Марианна Абравитова предсказала, что роман журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова будет ярким, но коротким.

Роман Собчак и Богомолова страна обсуждает уже несколько месяцев. На днях в СМИ просочилась информация о том, что в сентябре пара намерена скрепить свои отношения браком.

Таролог отметила, что режиссер и журналистка не могли не понравиться друг другу.

«Две личности очень яркие соприкоснулись именно теми гранями, которыми с другими соприкоснуться совершенно невозможно, — приводит слова Абравитовой «Пятый канал». — В том, что они притянулись таким образом, на мой взгляд, есть кармичность какая-то. Проскочить мимо друг друга они просто не могли».

Она убеждена, что эти отношения будут яркими и неординарными. Кроме того, заметила таролог, пара не сможет держать в секрете кипящие между ними страсти, поэтому их роман будет оставаться достоянием общественности.

Абравитова считает, что долго такой эмоциональный накал Собчак и Богомолов вынести не смогут: пара скоро расстанется.

«Непредсказуемые эмоции какие-то, это действительно будет выматывающе, — пояснила она. — Это будет короткий, но настолько яркий период времени, что они из этого союза выйдут с какими-то шрамами. Но такого уже больше в жизни у них не повторится».

Новость о намерении пары вступить в брак появилась на следующий день после трогательного поста Богомолова в Instagram. Режиссер опубликовал замедленное видео с Собчак, которая стоит в платье на ветру и надевает на голову соломенную шляпу. В подписи к ролику, он признался журналистке в любви.