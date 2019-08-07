Сирия, 7 августа. Атака террориста-смертника в Хасаке. САА освободила еще один поселок в Хаме. В Дейр-эз-Зоре были застрелены два бойца SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по опорным пунктам боевиков в ходе боевых вылетов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами в Хаме и ликвидировали 5 боевиков «Фронта национального освобождения» в Хаме .

«Исламское государство1»: подозревается в организации теракта в Хасаке и в нападении на курдский конвой в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выбита из поселка Закят в Хаме и обменивается с САА ударами.

«Фронта национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил Тахрир»): столкнулся с сирийской армией на севере Хамы и потерял пять боевиков.

Курды: в Дейр-эз-Зоре потеряли двух бойцов при нападении неизвестных на конвой.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции двое молодых людей Мухаммед Аль-Ахмед Аль-Хамуд Аль-Наджрис и Ахмед Фахим Аль-Хусейн Аль-Наджрис были застрелены в городе Суидан-Джазира неизвестными вооруженными лицами, которые ехали на мотоцикле, как передает новостное агентство Euphrates Post. Источник также сообщил, что конвой «Демократических сил Сирии» (SDF) был атакован бандой неизвестных боевиков, которые, вероятно, принадлежат к «Исламскому государству», в районе поселка Музила. Два курда пострадали.

В городе Шхиль было подорвано самодельное взрывное устройство рядом с прачечной. Сведений о пострадавших пока не поступало, как передает новостное агентство Masar Press Net.

Провинция Идлиб

Военные вертолеты ВВС Сирии сбрасывают бомбы на опорные пункты джихадистов «Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Кафр-Саджна, как сообщает новостное агентство Masar Press Net.

По данным новостного агентства Ugarit Post, пять боевиков «Фронта национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») были убиты в ходе столкновения с подразделением САА у деревни Раша в районе горных склонов Джебаль Шахшабу.

Провинция Хама

Военные Сирийской арабской армии (САА) взяли под контроль поселение Закят, как передают военные источники новостного агентства SANA. Военный источник сообщил порталу, что террористические организации на севере Хамы, начиная с вчерашнего вечера, перебрасывали большое количество боевиков и боевой техники к предместьям Закята, но их атака была отбита. Более того, войска САР провели контрнаступление и полностью зачистили населенный пункт от джихадистов.

Бойцы спецназа «Силы Тигра» преследуют радикалов, которые бежали из поселков на севере Хамы в ходе наступления сирийской армии. В дальнейшем правительственные войска планируют взять штурмом соседний укрепленный город Аль-Латамина.

Провинция Хасака

По меньшей мере, пять человек, включая детей, были убиты в результате взрыва автомобильной бомбы в городе Кахтания в северной части провинции Хасака. Местные источники сообщили, что взрыв произошел этим утром на главной дороге, как передает новостной портал RT Arabic. На месте взрыва начался пожар, когда огонь перекинулся с дороги на дом поблизости. Атака была проведена при помощи заминированного автомобиля, которым управлял смертник. Террорист привел взрывное устройство в действие, когда рядом проезжала автомашина SDF. Личность боевика пока не установлена, как и его принадлежность к той или иной группировке, как уточняет портал Anna News.

1 Организация запрещена на территории РФ.