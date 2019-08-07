Суд в третий раз наказал Соболь штрафом за организацию незаконных митингов

Москва, 7 августа. Хорошевский районный суд Москвы рассмотрел административное дело против юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь. Суд постановил взыскать с Соболь штраф за организацию незаконного митинга 27 июля, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

Соболь на заседание суда не явилась, оно прошло без ее присутствия. Ей предъявили обвинение по статье 20.2 ч 8 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Штраф за организацию и проведение незаконного сборища составил 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что это уже третье административное делопроизводство в отношении соратницы блогера Алексея Навального. Первый раз Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье 20.2 ч. 2 КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Однако правая рука Навального вновь нарушила закон, за что была оштрафована на 300 тысяч рублей по статье 20.2 ч 8 КоАП. Таким образом, менее чем за месяц Соболь оштрафовали на 630 тысяч рублей. Третье административное правонарушение является основанием для возбуждения уголовного дела против Соболь.

В период с 14 июля по 4 августа в Москве состоялось сразу несколько незаконных митингов, организованных так называемой «оппозицией» из числа прислужников Навального. Поводом для проведения несогласованных акций стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за липовых подписей. Так, у юриста «ФБК» Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе за Соболь якобы подписались давно умершие люди.

Сотрудники правоохранительных органов задержали на нелегальных митингах суммарно около 1700 человек. Кроме того, Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов, Владимир Милов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Константин Янкаускас за организацию незаконных митингов в столице получили наказание в виде административного ареста. Однако Соболь смогла отделаться от заключения, благодаря социально ориентированному российскому законодательству, которое отстаивает интересы материнства.

Соболь, прекрасно осознавая свою безнаказанность, прикрывается ребенком, чтобы не угодить в спецприемник. Юрист «ФБК» откровенно эксплуатирует предоставленные ей государством гарантии, при этом совершено не заботясь о ребенке. Примечательно, что «голодающая» Соболь, как она сама рассказывала, проводит дни и ночи в «Центре сбора подписей», не занимаясь ребенком. О своем материнстве провокаторша вспомнила только во время задержания.

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко осудил Соболь за столь безжалостное отношение к ребенку, которого используют в качестве заложника. Парламентарий поддержал идею ужесточения административного наказания и пересмотра статей КоАП РФ, невзирая на наличие у нарушившей закон женщины несовершеннолетних детей. Однако Милонов добавил, что наказание ни в коем случае не должно отразиться на ребенке.