Минтруд прокомментировал данные Росстата о доходе семей с детьми

Москва, 7 августа. В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, заявили в Росстате.

Объем мер поддержки семей с детьми в прошлом году значительно вырос по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда, комментируя данные Росстата о том, что в 2017 году 26% детей проживали в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

В министерстве отметили, что в статистических данных Росстата указана информация за 2017 год, а также обратили внимание, что в прошлом году объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, значительно вырос.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что с 1 января 2018 года для семей с уровнем прибыли, не превышающей 1,5-кратный минимальный размер оплаты труда, были введены ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячные выплаты в связи с рождением второго ребенка за счет денежных средств материнского капитала.

Как сообщает RNS, с 1 января будущего года изменяется параметры нуждаемости при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума.

По информации Минтруда, уменьшение уровня бедности в РФ в два раза к 2014 году — одно из приоритетных направлений деятельности Кабмина, а главный акцент в борьбе с бедностью делается на «выводе из бедности семей с детьми, которые сейчас составляют основную часть бедного населения».

В пресс-службе ведомства добавили, что в текущем году в ряде субъектов РФ проходит тестовый проект по снижению уровня бедности, в рамках которого будут выработаны меры по модернизации региональных систем поддержки бедных граждан с учетом параметров нуждаемости.