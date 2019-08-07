Тренер Валуева разбился в ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 сентября. Тренер бывшего боксера, а ныне депутата Госдумы Николая Валуева Валерий Дербин погиб в ДТП в Петербурге.

По словам экс-спортсмена, смерть Дербина шокировала его близких, друзей, коллег и воспитанников. Трагедия произошла 6 августа. Валуев уточнил, что тренер был десантником и успел отметить свой профессиональный праздник. Депутат подчеркнул, что многих Дербин был настоящим боевым товарищем.

«Прекрасный спортсмен, его работа в СССР была признана лучшей работой. Специалист от бога, воспитавший огромное количество спортсменов», — поделился бывший боксер в комментарии Пятому каналу.

По предварительным данным, у Дербина случился сердечный приступ, когда он находился за рулем своего Hyundai. Ему внезапно стало плохо, он потерял управление, и его машина влетела в другие автомобили, припаркованные на улице Михаила Дудина. Больше в аварии никто не пострадал.

Валуев добавил, что Дербину было 64 года и он никогда не производил впечатление человека, у которого есть проблемы со здоровьем. Именно поэтому случившееся стало огромной неожиданностью. После автокатастрофы Валуев помогал извлекать тело Дербина из покореженной машины. Точная причина смерти станет известна после вскрытия.

Валерий Дербин был заслуженным тренером России и мастером спорта по греко-римской борьбе и самбо.