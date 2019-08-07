Рассерженные на митингующих москвичи посоветовали Соболь и Ко сидеть дома и варить борщи

Москва, 7 августа. Москвичи оказались крайне недовольны очередной несанкционированной акцией протеста, из-за которой полиции пришлось перекрывать центр города в выходной день. Об этом говорят жители столицы в ходе небольшого опроса, который провел YouTube-канал «Интер Сторис».

«Да мы сами в шоке! Я не знаю, что за бездельники тут собрались. Демонстрации… Лучше бы сидели дома-борщи варили», — заявила одна из прохожих.

По словам второй женщины, она рассчитывала спокойно погулять в пригожий день, однако манифестанты испортили ей все планы.

«Мы даже не поняли, что происходит. Толпа идет на встречу сметает все на своем пути. В центре вообще невозможно пройти. Мы вот — москвичи, гуляем сегодня, но нигде не пройти. То одна акция, то вторая», — сетует она.

Еще одна участница опроса и вовсе назвала участников митинга «врагами народа» и предложила им иммигрировать в Америку, которую часто связывают с организацией протестов в России.

«Враги народа, честное слово. Несанкционированная акция как всегда – они это любят. Предатели родины. Если им не нравится наша страна, пускай мотают в свою Америку и все. У меня зла не хватает», — возмущается женщина.

Напомним, что в субботу в Москве состоялась несанкционированная акция. Как и в прошлый раз, митинг не обошелся без провокаций. Несколько провокаторов распылили слезоточивый газ в сторону полиции.

Среди задержанных оказалась и скандальная соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь. В отношении нее к настоящему моменту возбуждено четыре административных дела — два по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов и два по статье 19.3 за неисполнение законных требований полиции. Кроме того, Соболь является фигурантом уголовных дел о массовых беспорядках и о воспрепятствовании работе избиркома.

Отметим, что Соболь была в числе кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Помимо сфабрикованных подписных листов у нее также нашли подпольную фабрику по созданию липовых подписных листов. Таким образом, у Соболь процент «брака» голосов составил более 14% при допустимом законом 10%. А у лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова еще больше — 18,4%. Кроме того, у Соболь были найдены так называемые «мертвые души» — подписи уже умерших москвичей.