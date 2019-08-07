ФАН разъясняет: кто такой «простой студент» Жуков, за которого дружно «вписались» либералы

Дело «простого студента» Егора Жукова, арестованного по подозрению в организации массовых беспорядков в Москве 27 июля, так взбудоражило либеральные СМИ, что удостоилось упоминания в нашей рубрике «ФАН разъясняет». Поскольку сам Жуков из новостной повестки уже ушел, посвященные ему материалы сейчас выходят под соусом освещения пикетов студентов Высшей школы экономики (ВШЭ) в защиту подозреваемого, который числится в этом учебном заведении.

Тому, как студенты «Вышки» продолжают выходить на одиночные пикеты в поддержку Егора Жукова, посвящен отдельный сюжет в сервисе «Яндекс. Новости», и большинство публикаций, как нетрудно догадаться, там от либеральных изданий: «Сноб», «Новая газета», признанное иностранным агентом «Радио Свобода» и т. д. Тема также активно раскручивается латвийским русскоязычным изданием «Медуза», которое в сервисе «Яндекс. Новости» не представлено, но, благодаря умелой раскрутке, у либеральной публики весьма востребовано.

Ну, что ж, пора разъяснить читателям ситуацию вокруг дела Егора Жукова. Собственно, рубрика «ФАН разъясняет» именно для этого и существует.

Практически все оппозиционные издания встали на защиту «простого студента» Егора Жукова, который был арестован после незаконных массовых сборищ в Москве 27 июля. Все либеральные издания в той или иной форме выражают негодование в связи тем, что «обычному студенту-блогеру» вменяют статью 212 УК РФ «массовые беспорядки», тогда как московские митинги, по мнению либералов, таковыми не являются.

При этом все издания особо подчеркивают, что Жуков ведет блог, в котором критикует действия властей, а также, что он выдвигался на выборы в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова. Таким образом, либеральные СМИ пытаются намекнуть на политический мотив этого дела, хотя Жуков арестован по подозрению в преступлении, предусмотренном уголовным законодательством РФ.

Что касается выборов в Мосгордуму, напомним: Жуков сам снялся с предвыборной гонки, поскольку не смог собрать нужного количества подписей. О кандидатуре Жукова как претендента на место в столичной законодательной власти, Федеральное агентство новостей подробно сообщало ранее.

Вернемся к делу о массовых беспорядках и к аресту Жукова в качестве подозреваемого. На самом деле речь тут идет отнюдь не об обычном студенте, как пытаются представить Егора либеральные издания. В сети есть видеозаписи, на которых запечатлено, как умело Егор Жуков руководит толпой во время несанкционированного митинга в Москве. А если покопаться в биографии этого «простого студента», обнаружится немало любопытных фактов.

Знакомьтесь, Егор Жуков - один из организаторов провокаций на протестных акциях в Москве 27 июля. Именно такие люди как Егор ответственны за перекрытые дороги и опоздание скорых. pic.twitter.com/EhgeUGjFXp — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 4, 2019

Например, с 4 по 8 марта Жуков принимал участие в «Форуме молодых лидеров» в Черногории, организованном «Национальным демократическим институтом США». Также он побывал на конференции «Открытой России» в Риге, а, напомним, на этих форумах из раза в раз обсуждается исключительно свержение власти в России.

Этот «простой студент» успел получить и практические навыки «бархатного революционера»: с 27 апреля по 1 мая он находился в столице Армении, где принял участие в «ереванском майдане». На эту тему он выложил видео на своем канале, которое называется «Как у Армении получилось?»

Таким образом, мы имеем дело с достаточно опытным провокатором, который не только прослушал лекции на всевозможных оппозиционных форумах о свержении власти, но и успел закрепить полученные навыки на практике во время «армянского майдана». Но либеральные СМИ упорно хотят внушить читателю, что Егор Жуков стал очередной «жертвой режима», и что он якобы пострадал лишь за то, что «решил выразить свою точку зрения».

Напомним, рубрика «ФАН разъясняет» стала ответом нашего издания на идеологическую цензуру, введенную против Федерального агентства новостей в либеральных СМИ. В апреле стартовал проект ФАН, в рамках которого мы начали публиковать комментарии на сайтах и в пабликах в социальных сетях русскоязычных СМИ, в том числе придерживающихся прозападной повестки. Увы, либералы оказались неспособны к нормальной открытой дискуссии: аккаунты ФАН начали блокировать, а наши комментарии — удалять.

Так появилась рубрика «ФАН разъясняет», в которой мы уже на своем поле расставляем все точки над i: доносим до читателей нашу точку зрения на события в стране и в мире, а также разоблачаем ложь и передергивания, которые стали визитной карточкой либеральных СМИ.