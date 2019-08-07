В СЦКК доказали непричастность ДНР к гибели украинских военных в Донбассе

Донецк, 7 августа. Бойцы Донецкой Народной Республики не причастны к гибели украинских военнослужащих в Донбассе, сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В СЦКК представили доказательство непричастности бойцов ДНР к гибели украинских силовиков. Представители республики отметили, что смерти четырех военнослужащих ВСУ было проведено разбирательство.

«Результаты [разбирательства] свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удаленности наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения», — рассказал представитель ДНР в СЦКК.

В организации объяснили, что обвинениями в адрес военных ДНР украинское командование пытается переложить на других свою вину на халатное обращение с боеприпасами, которое привело к трагедии в Донбассе.

«Командование операции объединенных сил прикрывает свои небоевые потери обвинением ДНР и пытается отвести внимание общественности от своих военных преступлений», — рассказал представитель ДНР в СЦКК.

По версии Киева, украинские военные погибли при якобы обстреле со стороны армии ДНР. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это «грубое нарушение перемирия» не останется без внимания со стороны Киева.

Ранее в Народной милиции ДНР отвергли все обвинения Киева. Работы ВСУ проходили в четырех километрах от ближайшей позиции ДНР, напомнили в Донецке и пояснили, что выстрел из противотанкового гранатомета с этого расстояния не смог бы достать украинских солдат.