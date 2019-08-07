ЦИК окончательно отказал Гудкову в регистрации на выборы в МГД из-за подделки подписей

Москва, 7 августа. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) окончательно отказала Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Московскую городскую думу. Онлайн-трансляция заседания велась на официальном сайте ЦИК

Ранее рабочая комиссия ЦИК рекомендовала не регистрировать так называемого кандидата в Мосгордуму Гудкова из-за подделки подписных листов. Члены группы постановили, что единомышленника опального блогера Алексея Навального нельзя допускать из-за подделки документов.

По итогам проверки бумаг Гудкова была возвращена 31 подпись избирателей, которые ранее считались недействительными, но этого все-таки недостаточно для прохождения необходимого порога в 10%.

Напомним, сподвижникам скандального Навального, которые хотели баллотироваться на выборы в Мосгордуму, было отказано в регистрации по причине превышения порога брака в предоставленных документах. Эксперты обнаружили большое количество фальшивок и «мертвых душ» среди подписей. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что у 22 не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в подписных листах были зафиксированы почти 340 «мертвых душ». Еще во время подписной кампании полиция накрыла целую «лабораторию» по подделке подписных листов в одной из московских квартир.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы окончилось 5 июля. Зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Протеже Навального призвали своих сторонников к нарушению порядка и вывели их на несогласованные митинги. Незарегистрированные недокандидаты пытаются скрывать тот факт, что отказ ими был получен на абсолютно законном основании.