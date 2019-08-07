Свыше 500 беженцев утонули в Средиземном море, спасаясь из Ливии

Триполи, 7 августа. Не менее 576 беженцев утонули в Средиземном море за год, спасаясь из Ливии. Такие данные в среду приводит международная организация «Врачи без границ» (MSF).

По их словам, у мирных жителей, которые бегут от войны, остается лишь два варианта — либо попасть в центр для беженцев, откуда уже не выбраться, либо рискнуть пересечь Средиземное море. Оба варианта выглядят весьма сомнительно.

В центрах для беженцев массово нарушаются права человека. Людей там эксплуатируют или применяют к ним насилие. Кроме того, сами по себе эти учреждения не намного безопаснее, чем Ливия. Так, например, 25 июля центр в Таджуре (республика Джибути) попал под авиаудар, в результате чего 53 человека погибли, 70 получили ранения.

Путешествие через Средиземное море тоже таит в себе массу опасностей, а европейские лидеры не предпринимают никаких усилий для того, чтобы исправить ситуацию. Как полагают в MSF, европейские страны считают тонущих людей приемлемой ценой для того, чтобы остановить поток миграции. В Ливии же, где продолжается война, люди тоже не могут оставаться.

«Люди, оказавшиеся в ловушке в Ливии, сталкиваются с насилием и лишением своих основных прав человека, и потому продолжают спасаться бегством. Это основной человеческий инстинкт», — говорится в сообщении MSF.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось сформированное ООН Правительство национального согласия.