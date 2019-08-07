Шойгу поставил жесткие сроки ремонта в пострадавших из-за взрывов селах под Ачинском

Красноярск, 7 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил за две недели завершить ремонт в селах, которые пострадали из-за взрывов на арсенале в Красноярском крае.

«Министр обороны РФ генерал армии Шойгу поручил своему заместителю, генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края», — говорится в сообщении МО РФ.

Замминистра обороны РФ поручено организовать работу межведомственной комиссии для оценки ущерба жилым помещениям, а также оказания помощи населению. Для проведения работ будут сформированы ремонтно-восстановительные бригады. В первую очередь специалисты восстановят жилье и объекты социальной инфраструктуры.

«Все ремонтно-восстановительные работы в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края будут завершены в течение двух недель», — добавили в ведомстве.

В понедельник произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Ачинском районе Красноярского края. Пожар вызвал многочисленные взрыва на территории арсенала. В поселках, которые находились рядом с местом чрезвычайного происшествия, была объявлена эвакуация. Отметим, что в результате происшествия один человек погиб, 12 пострадали.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что причиной происшествия мог стать человеческий фактор. Точные причины возгорание установят следственные органы и прокуратура.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, возгорание на военном складе произошло во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами.