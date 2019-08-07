Зеленский после звонка Путину срочно собирает встречу в «нормандском формате»

Киев, 7 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным намерен срочно собрать встречу в «нормандском формате».

Зеленский напомнил, что ранее он провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалась возможность встречи в «нормандском формате». Президент Украины также добавил, что в ближайшее время он намерен связаться с французским лидером Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить проведение данной встречи.

«Также планирую связаться сегодня с госпожой Меркель и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна состояться встреча в «нормандском формате», — сказал Зеленский в ходе брифинга, который транслировался в эфире телеканала «112 Украина».

Ранее стало известно, что 7 августа по инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По данным пресс-службы Кремля, главы государств обсудили урегулирование гражданской воны на Украине. При этом российский лидер отметил, что для деэскалации конфликта необходимо прекратить обстрелы населенных пунктов со стороны украинских силовиков, которые приводят к жертвам среди мирных жителей Донбасса.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13,5 тысячи человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в ходе боевых столкновений на востоке Украины погибли 3,5 тысячи мирных жителей Донбасса, еще девять тысяч получили ранения.