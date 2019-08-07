Коц рассказал, почему ВСУ не решатся на широкомасштабное наступление в Донбассе

Военный корреспондент Александр Коц сомневается, что ВСУ отважатся на серьезную наступательную операцию в Донбассе в ближайшее время.

Ранее представители народной милиции ДНР сообщили, что украинская армия привела в высшую степень боевой готовности подразделения на мариупольском направлении. Так, появились сведения о том, что ВСУ вывели на огневые позиции в районе населенных пунктов Терновое, Кирово и Андреевка 122- и 152-миллиметровые артиллерийские установки.

Кроме того, к линии разграничения перебрасываются и разворачиваются в боевой порядок подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты.

«В Мариуполе по тревоге подняты полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Они выдвинулись в район сосредоточения на севере города в готовности прибыть на передовые позиции», — сообщает Донецкое агентство новостей.

Отметим, в районе линии соприкосновения начали активно работать разведывательные БЛА ВСУ, что говорит о серьезной подготовке Киева к активизации боевых действий в Донбассе. Комментируя происходящее, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что ВСУ могут стягивать резервы по приказу президента Владимира Зеленского.

«Это обычные военные вещи, когда в момент перемирия случаются такие потери (гибель четырех военнослужащих ВСУ — Прим. ФАН), и президент Украины созывает срочное совещание с силовиками. То есть армия должна быть готова к любому исходу срочного, внепланового совещания. Соответственно, по итогу этого совещания может быть дана команда либо продолжать сохранять режим прекращения огня, либо начать какие-то активные действия, либо действия чисто адресные. Армия пытается подготовиться к любому приказу своего президента, не знаю, насколько эта армия с воодушевлением воспримет итоги совещания», — сказал собеседник ФАН.

Ранее по инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Украинский лидер обратился к российскому коллеге после гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе и попросил разобраться в ситуации. Российский президент отметил, что для деэскалации нужно, прежде всего, исключить обстрелы населенных пунктов украинскими войсками, «приводящие к жертвам среди мирного населения».

«Мне почему-то кажется, что и националисты, и военные ожидали немного другого исхода этого совещания. И все-таки отдельные провокации со стороны отдельных подразделений сейчас возможны, в частности, со стороны «Азова», который уже несколько раз доказывал свою независимость от центрального командования. Есть и другие подразделения, которые частенько не подчиняются приказам о режиме прекращения огня и ведут огонь по позициям ЛДНР», — продолжил Коц.

При этом собеседник ФАН сообщил, что его не удивляет процесс стягивания тяжелой артиллерии ВСУ к линии разграничения, так как после избрания Зеленского на пост президента Украины в Донбассе начался новый виток противостояния.

«Этот процесс начался, что самое интересное, с избрания Зеленского на пост президента. Тогда, напомню, участились обстрелы, участились обстрелы из запрещенного вооружения, и гаубицы, и танки работали. Уже при Зеленском погибли несколько мирных жителей, поэтому тут ничего удивительного нет, они далеко артиллерию не отводят. Но я, честно говоря, слабо верю, что украинские войска в данный момент отважатся на какую-то серьезную наступательную операцию, впрочем, как и противоположная сторона. Люди несколько лет стоят друг напротив друга, ежедневно укрепляя и укрепляя свои позиции», — сказал военкор.

Другими словами, фортификации сторон на линии разграничения достигли такого уровня, что для взятия позиций противника что одной, что другой стороне придется пролить очень много крови, на что Зеленский пока не готов пойти.

«Я не думаю, что Зеленский хочет войти в историю большими потерями, как это сделал Петр Порошенко (экс-президент Украины — Прим. ФАН). И вообще никто не строил иллюзий по поводу этого перемирия. Сейчас о нем заговорили только потому, что там четверо погибших. О раненых со стороны ДНР народная милиция сообщает ежедневно, то есть обстрелы не прекратились, просто снизилась их интенсивность, но эта интенсивность, я больше, чем уверен, будет потихоньку нарастать, пока не достигнет своих привычных размеров», — заключил Александр Коц.

Напомним, Минобороны Украины ранее сообщило, что 6 августа в Донбассе зафиксировали два обстрела позиций ВСУ, в результате которых погибли четверо украинских силовиков. По версии Киева, военнослужащие народных республик «девять раз нарушили режим прекращения огня», который действует с 21 июля. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что украинская сторона не оставит без внимания это «грубое нарушение перемирия».