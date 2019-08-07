В Госдуме не верят, что «сумасшедший Кравченко» прекратит обстрелы ДНР и ЛНР

Назначение командующим Операции объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко означает, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не собирается добиться мира в Донбассе, заявил в интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, казачий генерал Виктор Водолацкий.



Депутат считает, что звонок Зеленского президенту РФ Владимиру Путину по поводу погибших военнослужащих ВСУ — не более чем работа на публику.

«Все действия Зеленского носят популистский характер. Если бы президент Украины хотел мира в Донбассе, он отдал бы команду на отвод своих войск из серых зон, незаконно захваченных ВСУ после заключения минских соглашений. А также отвел тяжелые вооружения от линии соприкосновения», — сказал собеседник ФАН.

Вместо этого он назначил командующим ООС сумасшедшего господина Кравченко, который не раз уже зарекомендовал себя как русофоб, отметил Водолацкий.

«Это именно вверенные Кравченко части проводили «захват Москвы» с макетом Кремля во время учений. Это говорит о том, что данный украинский генерал — человек неадекватный, с болезненными антироссийскими фантазиями», — считает российский парламентарий.

То, что при невыясненных обстоятельствах погибли четверо военнослужащих ВСУ, стало лишь предлогом для звонка президенту России Владимиру Путину, отметил Водолацкий.

«Но если он считает жителей Донбасса гражданами Украины, то почему он не заступается за мирных людей, которые страдают от обстрелов украинских силовиков в ДНР и ЛНР? С того времени, как Зеленский стал президентом, в республиках Донбасса есть уже и погибшие, и раненые. Почему же президент Зеленский об этом нигде не поднимает вопрос, если считает их своими и хочет мира?» — возмутился собеседник ФАН.

Казачий генерал располагает информацией, что после заключения так называемого бессрочного перемирия регулярно происходят факты обстрелов из минометов мирных населенных пунктов в ДНР и ЛНР.

«В районе поселка Золотое-5 каждый вечер с украинских позиций снайперы начинают стрельбу по окнам мирных жителей, где загорается свет. Почему руководство Украины не беспокоят такие факты?» — добавил депутат Госдумы.

По его словам, очевидно, что Зеленский зависит от Госдепа и никакой продуманной политики по достижению мира у него нет.

«Он призывает собраться в «нормандском формате» представителям России, Германии, Франции и Украины. Однако предлагает на этих переговорах обсудить и «возвращение» Крыма, увязывая это с донбасским урегулированием. Но он прекрасно понимает, что Россия никогда не отдаст свой субъект федерации. Когда Зеленский говорит о том, что урегулирование в Донбассе должно быть связано с «возвращением» Крыма, он ставит жирный крест на всех мирных переговорах», — считает Виктор Водолацкий.

Если же он уберет из повестки дня Крым, тогда возможно возобновление переговоров, отметил казачий генерал.

«Однако переговоры вести необходимо с участием глав ДНР и ЛНР, поскольку именно они представляют волю более чем трех с половиной миллионов человек, которые не захотели жить в бандеровской Украине. Они не хотят, чтобы на земле, которую их деды и прадеды защищали от гитлеровцев, развевались флаги с портерами их приспешников — Бандеры и Шухевича. Это их право, с которым придется считаться всем», — заявил депутат Госдумы.

По его мнению, если Зеленский запретит на Украине чествовать коллаборационистов Третьего рейха, если на деле установит мир на земле Донбасса, тогда ему будет о чем договариваться с гражданами ДНР и ЛНР.

«А до тех пор, пока президент Украины остается пешкой в руках заокеанских хозяев, мира в этой стране не будет», — резюмировал собеседник ФАН.

Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским президент России Владимир Путин призвал прекратить обстрелы ВСУ населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные люди. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны также обсудили активизацию работы по возвращению удерживаемых лиц.