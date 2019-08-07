Названы анализы, которые мужчинам нужно сдавать ежегодно

Москва, 7 августа. Российские специалисты рассказали, какие анализы мужчинам нужно сдавать ежегодно, чтобы вовремя диагностировать и предупредить опасное заболевание.

По словам врачей, своевременное профилактическое обследование у уролога поможет избежать развития бесплодия, простатита и рака простаты. Как отмечают специалисты Всемирной организации здравоохранения, регулярное обследование у уролога должны проходить мужчины старше 40 лет.

В список регулярных анализов входят: забор крови на ВИЧ, РВ, гепатиты В и С, вирус папилломы человека и ИППП, сообщает Planet Today.

Кроме того, спермограмма и оценка качества сперматозоидов поможет установить причины бесплодия или какие-то сбои в работе половой системы. Анализ секрета предстательной железы призван определить проблемы с потенцией.

УЗИ мошонки, предстательной железы, мочевого пузыря, как пишет издание, поможет выявить наличие камней в мочевом пузыре.

Также врачи рекомендуют каждый год измерять уровень половых гормонов и сдавать кровь на ПСА.

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