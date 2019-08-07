У Зеленского сообщили о подготовке документов для встречи «нормандской четверки»

Москва, 7 августа. Документы о возможной встрече лидеров «нормандской четверки» готовятся для подписания на высшем уровне. Их подготовкой заняты рабочие группы. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента по итогам телефонной беседы Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

В администрации Зеленского также уточнили, что в ходе беседы президент Украины уделил особое внимание работы в рамках Трехсторонней контактной группы, заверив, что намерен защищать права украинцев вне зависимости от их местанахождения, и для этого нет необходимости вносить изменения в конституцию Украины, пишет РИА Новости.

Ранее о телефонном разговоре глав двух государств сообщила пресс-служба Кремля. Сообщалось, что инициатором беседы была киевская сторона. В ходе переговоров Путин призвал Зеленского исключить дальнейшие обстрелы ВСУ населенных пунктов Донбасса.

Напомним, гражданская война на юго-востоке Украины разгорелась в 2014 году после госпереворота в этой стране. Луганская и Донецкая Народные Республики отказались признавать новые киевские власти. Тогда украинское правительство в апреле 2014 года начало проводить так называемую антитеррористическую операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали почти 13 тыс. человек.