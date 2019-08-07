Заявление Скотленд-Ярда об отсутствии вины РФ рассмешило племянницу Скрипаля

Племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассмеялась над заявлением Скотленд-Ярда об отсутствии доказательств причастности властей России к делу Скрипалей. О новом повороте в расследовании скандального инцидента Виктория узнала от корреспондента Федерального агентства новостей. В интервью ФАН племянница экс-сотрудника ГРУ прокомментировала слова представителя британской полиции.

«Мы об этом и говорили с самого начала. Понимаете, мы с самого первого дня, когда все это случилось, говорили: Россия тут совершенно ни при чем. Все, что мы услышали из доказательств причастности России от правительства Британии, это было «хайли лайкли», — заявила ФАН Виктория Скрипаль.

Замглавы британского ведомства Нил Басу в опубликованном в среду комментарии The Guardian заявил, что британская полиция не располагает необходимыми доказательствами для предъявления властям РФ обвинений в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.

«Мы — офицеры полиции, поэтому нам нужны доказательства. Вокруг этого дела есть масса спекуляций о том, кто во всем виноват и кто отдавал приказы, — и все это основано на мнении о России. Но мне нужны доказательства», — заявил Басу.

Племянница бывшего российского разведчика также призналась, что допускала такой вариант событий, при котором британским властям придется признать абсурдность своих обвинений.

«Но потом я все-таки сидела и думала, Борис Джонсон все-таки окажется человеком вменяемым? Ну, будем считать, что он оказался человеком немного вменяемым», — добавила Виктория Скрипаль.

Собеседница ФАН также обратила внимание на то, что со дня предполагаемого отравления экс-полковника ГРУ и его дочери прошло уже почти полтора года. О госпитализации Сергея и Юлии Скрипаль после предполагаемого отравления неизвестным веществом стало известно 5 марта 2018 года.

«В марте был год со дня события, то есть сейчас уже полтора года вот этого непонятного расследования, неразберихи этой всей… Но мне кажется, что не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы это все опровергнуть», — подытожила Виктория.

Племянница Сергея Скрипаля добавила, что он по-прежнему не выходил с ней на связь. Ранее она рассказала о том, что ее дядя не поздравил с днем рождения свою маму 25 июля.