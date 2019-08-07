Политолог оценил реакцию Германии на американские санкции из-за «Северного потока — 2»

Глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле сообщил, что американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

«Последние санкционные проекты США навредят в первую очередь предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария. Они также превратят европейскую энергетическую политику в игрушку Соединенных Штатов», – сказал Бюхеле в интервью агентству DPA.

Он подчеркнул также, что это приведет к «неизбежному расколу» между ЕС и США и нанесет большой ущерб обеим сторонам. Европейские энергетические вопросы Бюхеле считает делом европейцев.

Европейский союз так или иначе является некоей «игрушкой США», считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

«В США не придают особого значения тому, что ЕС может быть самостоятельным и принимать свои собственные решения в той части, в которой они уже приняты в Вашингтоне. Поэтому представитель бизнеса Германии ничего нового не сказал, а просто констатировал тот факт, который дала сама Германия. Пока она [Германия] будет позволять себе быть игрушкой в американской политике, она ею будет оставаться. Когда Германия сможет проводить самостоятельную политику, то ситуация изменится. Пока к этому нет никаких предпосылок», — заявил Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Северный поток — 2» не является основанием для изменения ситуации в силу того, что для Германии это чисто коммерческий, а не политический проект, подчеркивает эксперт.

«Германия будет продолжать его реализовывать. На мой взгляд, американцы не введут такие санкции, которые могут дискредитировать бизнес-структуры, участвующие в этом проекте. Скорее эти санкции будут направлены против российских государственных компаний. Против европейских компаний уничтожающих санкций не будет. США не готовы пойти на это», — отметил он.

Раскола во взаимоотношениях между ЕС и США не может быть, так как последние не считают Евросоюз равным себе, полагает политолог.

«Европейцы все равно придут к американцам и будут просить защитить их от воинственной и страшной России. Для того чтобы изменить отношение США к ЕС, европейцам нужно создать свою армию. Но это мечты, и они никогда не воплотятся в жизнь. Однако Европа хочет зарабатывать деньги отдельно от американцев и будет это делать», — сказал собеседник ФАН.

Ранее комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект о санкциях по «Северному потоку — 2». Москва считает данный проект закона частью русофобской кампании США. В Госдуме также назвали «элементом нездоровой конкуренции» решение США о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, американский политолог назвал минусы санкций против «Северного потока — 2»