В захламленной квартире Бузовой нашли сомнительные картины и «иконостас»

Москва, 7 августа. Архитектор-дизайнер Сергей Сапонов раскритиковал жилье Ольги Бузовой, назвав его «невыносимо скучной квартирой».

По мнению Сапонова, единственное, чем может удивить четырехкомнатная квартира Бузовой на проспекте Вернадского в Москве — ценой. За аренду жилья певица платит владельцам около 180–200 тысяч рублей.

Однако интерьер захламленной ерундой квартиры крайне скучный. В комнатах стоит недорогая мебель, помещения завалены множеством мягких игрушек и «атрибутикой с лицом хозяйки». Кроме того, в квартире располагается своеобразный «иконостас», созданный из наград и премий Бузовой. На стенах дизайнер заметил сомнительные картины.

Взгляд Сапонова привлек целый стеллаж с дорогой обувью. По мнению эксперта, общая стоимость обуви может достигать двух миллионов рублей.

«Жилище Ольги Бузовой есть идеальный пример большого количества квартир в нашей стране. С неплохим ремонтом, спокойной гаммой, удобной мебелью — на деле невыносимо скучные и безликие, — приводит его слова «Дни.ру». — Сделанные как под копирку, не несущие ровным счетом никакой индивидуальности».

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что поменял свое мнение о Бузовой. Это произошло после встречи с матерью певицы Ириной Бузовой в Петербурге на празднике у общих друзей. Бузову Разин назвал одной из «лучших певиц всех времен и народов».