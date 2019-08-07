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Новороссия

Лидер СДД Бородай предрек новое обострение в Донбассе

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Бородай призвал отбросить иллюзии относительно «перемирий» в Донбассе

В Донбассе ждут новых провокаций и нового кровопролития от рук ВСУ. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил глава Союза добровольцев Донбасса, экс-премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай. 

При этом, по его мнению, гибель четырех украинских военных в районе Павлополя могла стать результатом попытки прорыва со стороны ВСУ.

«Это фронт, который воюет постоянно. Постоянно идут обстрелы со стороны противника, то есть с украинской стороны происходят постоянные попытки прорыва, атак — пусть и малыми группами.

И, естественно, на фронте случается всякое! Могли наши ответить? Да, могли ответить. Имеют право отвечать в таких случаях!» — уверен Бородай.

Он констатировал, что украинская сторона в реальности системно игнорирует перемирие.

«Дело в том, что делается вид, что есть какое-то перемирие, которое какой-то из сторон нарушается, — объяснил он. — На самом деле никакого перемирия на фронте нет. Бои вспыхивают то на одном, то на другом участке линии соприкосновения.

В 100% инициатором активных боевых действий является украинская сторона. И естественно, что в результате идущих боевых действий противник несет потери! И это очень хорошо — что он несет потери!» 

Бородай призвал отбросить иллюзии относительно «перемирий» в Донбассе

Что же касается развития событий в ближайшем будущем, то, как отметил собеседник ФАН, надеяться на прекращение огня со стороны ВСУ не стоит.

«Никакого перемирия, кроме как в очередной подписанной кем-то бумажке, нет. Его никогда на самом деле не было. Дело в том, что все многочисленные «перемирия», которые когда бы то ни было заключались, ни разу никогда не соблюдались.

Прежде всего они не соблюдались украинской стороной, которая никогда и не думала что-то соблюдать. Так что, естественно, попытки так или иначе атаковать наши подразделения, завязывать бои на линии соприкосновения как были, так и будут», — убежден Бородай. 

Подытоживая, лидер СДД призвал не тешить себя иллюзиями относительно самой возможности установления перемирия в Донбассе. 

«Не надо питаться иллюзиями о том, что есть какие-то «перемирия», которые какой-то стороной нарушаются. Они постоянно нарушаются украинской стороной. А нашим постоянно приходится отбиваться.

Официальная статистика не отражает реальной картины происходящего на линии соприкосновения. И это факт!» — сказал он. 

Бородай призвал отбросить иллюзии относительно «перемирий» в Донбассе

Напомним, что сегодня, 7 августа 2019 года, недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью в районе населенного пункта Павлополь Волновахского района Донецкой Народной Республики четырех военнослужащих ВСУ. По мнению Зеленского, произошедшее стало результатом обстрела со стороны Народной милиции ДНР. 

Одновременно с этим утром того же дня незапланированное ранее совещание провел назначенный недавно новый командующий ООС Владимир Кравченко, ставший в свое время инициатором начала так называемой «антитеррористической операции» — АТО и имеющий репутацию «ястреба». В связи с этим возникли опасения относительно грядущего обострения ситуации в Донбассе.

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