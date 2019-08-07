Скотленд-Ярд признался в отсутствии доказательств причастности РФ к «делу Скрипалей»

Лондон, 7 августа. Британская полиция сообщила, что не имеет доказательств причастности властей России к «делу Скрипалей». Об этом заявил журналистам заместитель начальника Скотленд-Ярда Нил Басу.

По его словам, Скотленд-Ярду необходимо работать с доказательствами.

«Было огромное число гипотез относительно того, кто несет ответственность за произошедшее, кто отдавал приказы — все это основывалось на оценках экспертов по России. Мне нужно иметь доказательства», — признался Басу.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были обнаружены в бессознательном состоянии экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских следователей, россиян отравили химическим веществом под названием «Новичок». Лондон поспешил обвинить Россию в причастности к инциденту в Солсбери, но не предоставил ни единой улики до сих пор. Москва категорически опровергает все обвинения, называя их голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что «дело Скрипалей» рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств. Российская сторона неоднократно предлагала помощь в расследовании произошедшего, однако получила отказ от британских партнеров.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в формате тет-а-тет задала президенту РФ Владимиру Путину вопросы об инциденте в Солсбери. По словам Пескова, глава российского государства подробно ответил на все вопросы Мэй.