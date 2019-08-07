ФСИН проверит сообщения о пытках в «Крестах»

Санкт-Петербург, 7 августа. Сотрудники центрального аппарата ФСИН проверяют сообщения в соцсетях якобы о пытках в следственном изоляторе «Кресты-2». Об этом заявили в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Согласно сообщениям в Сети, в СИЗО-1 (известном как «Кресты-2») сотрудники якобы заставляют одних заключенных избивать других, в буквальном смысле выбивая нужные показания и деньги.

После проведения проверки по факту публикации этих сведений материалы будут переданы следователям, которые примут соответствующее процессуальное решение, пишет РИА Новости. В пресс-службе УФСИН подчеркнули, что следственный изолятор с начала 2019 года регулярно посещают представители регионального аппарата уполномоченного по правам человека, и к ним ни разу не поступало сообщений о пытках арестантов.

Представитель ведомства добавил, что УФСИН всегда открыто для контрольных мероприятий не только со стороны надзорных органов, но и со стороны общественников.