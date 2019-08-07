Появилось видео первого полета российского БПЛА «Охотник»

Москва, 7 августа. Министерство обороны РФ опубликовало видео первого полета новейшего беспилотника «Охотник». Запись размещена на канале ведомства в YouTube.

В Минобороны РФ сообщили, что первый полет БПЛА длился более 20 минут. Летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.

БПЛА «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло». Летательный аппарат весит около 20 тонн и оснащен реактивным двигателем. При создании беспилотника использовались специальные материалы и покрытия, которые делают БПЛА незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Кроме того, БПЛА оснащен средствами оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Ранее сообщалось, что до конца года «Охотник» совершит еще несколько испытательных полетов, один из которых должен пройти в полностью автономном режиме. Предполагается, что в одном из полетов стелс-беспилотник будет действовать автономно, получив лишь несколько команд с земли.