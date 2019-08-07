В Госдуме рассказали о мерах поддержки малообеспеченных семей с детьми

Росстат опубликовал доклад, согласно которому по данным на 2017 год в России более четверти (26%) детей в возрасте до 18 лет жили в семьях, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума. Кроме того, уровень обеспеченности детей в два раза ниже аналогичного показателя в целом по стране (в 2017 году за чертой бедности проживали 13,2% населения России).

Эти сведения содержатся в докладе Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».

Основания для беспокойства есть, но сейчас прилагаются все усилия по исправлению ситуации в этой сфере, говорит член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб.

«Государство занимается предоставлением отдыха для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Помимо прочего, предоставляется горячее питание в школах. Важным шагом в этом вопросе является дотирование содержания детей в детских садах большинством муниципалитетов. Также мы знаем, что принято решение о пособиях на первого и второго ребенка. Ранее они были небольшие, особенно в период с полутора до трех лет. Если семья получает доход в размере равном или ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи, то она имеет право на пособие в размере одного прожиточного минимума на ребенка, а это более 10 тысяч рублей. Это уже реальная помощь. После трех лет мать может трудоустроиться с помощью центров занятости населения. Но основной задачей будет являться повышение заработной платы в России. Необходимо стремится к выравниванию уровней доходов населения. Вся социальная сфера формируется от заработной платы. Мы будем как можно быстрее делать шаги в решении этих вопросов», — заявила парламентарий в беседе с Федеральным агентством новостей.

В исследовании Росстата подчеркивается, что особенно остро проблема бедности семей с детьми стоит в сельской местности. Также высок уровень бедности в многодетных семьях. Данные об уровне жизни детей в 2018 году будут известны только летом 2020. Со следующего года с 50 до 10 тысяч рублей увеличивается ежемесячное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет для семей, доход которых не превышает два прожиточных минимума.