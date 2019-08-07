Раджоэлина сделал заявление о муниципальных выборах в Мадагаскаре

Антананариву, 7 августа. Дата проведения муниципальных выборов в Мадагаскаре будет определена Советом министров республики в ближайшие недели, заявил президент страны Андри Раджоэлина.

С таким заявлением политик выступил в преддверии церемонии приведения к присяге нового генерального директора Независимого бюро по борьбе с коррупцией (Bianco) в Аноси, пишет Madagascar-tribune.

Напомним, Раджоэлина выиграл президентские выборы в Мадагаскаре в январе этого года. Выборы проходили в два тура.

В первом туре ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов для победы. Кроме того, действующий в тот момент глава государства Эри Радзаунаримампианина выбыл из предвыборной гонки, поскольку не смог заручиться поддержкой избирателей для прохождения во второй тур.

По итогам второго тура международная группа поддержки Мадагаскара GIS-M выпустила официальное заявление, в котором призвала кандидатов не устраивать никаких общественных акций протеста во избежание массовых беспорядков.