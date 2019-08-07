Названо имя киллера Михаила Круга

Тверь, 7 августа. В дом, принадлежавший убитому российскому исполнителю Михаилу Кругу, для проведения следственного эксперимента привозили киллера банды «Волков» Александра Агеева. Об этом сообщает интернет-портал Tverigrad.ru со ссылкой на близкие к следственным мероприятиям источники.

Агеев отбывает пожизненное наказание за многочисленные преступления, совершенные с конца 90-х до середины нулевых. По данным ресурса, преступник Агеев был вторым человеком, который мог забраться в дом Круга.

«Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов», — утверждает портал.

Помимо этого, согласно информации журналистов, в Тверь доставили еще одного киллера, который также сидит пожизненно. Речь идет об Александре Осипове, который фигурирует в деле как человек, застреливший Веселова — последний якобы сознался в убийстве шансонье.

Авторы статьи не исключают, что Агеев сам сознался в соучастии в преступлении, поскольку возобновление следственных мероприятий позволило ему «временно покинуть колонию особого режима».

О следственном эксперименте в доме Михаила Круга РИА Новости сообщила сестра барда Ольга Медведева, но никаких деталей не раскрыла.

Певца Михаила Круга, исполнявшего в стиле русский шансон, застрелили в собственном доме в Твери 17 лет назад. Кроме артиста, в помещении находились также его супруга, теща и дети.

Двое преступников проникли на третий этаж загородного дома и стали избивать мать супруги шансонье. Михаил с женой прибежали на крик, после чего преступники застрелили артиста. Ему было 40 лет.