В Госдуме объяснили, почему Хантсман покинул пост посла США в России

Сенатор Алексей Пушков объяснил преждевременную отставку посла США в России Джона Хантсмана. По мнению российского политика, это связано с тем, что дипломат на своем посту лишь усугубил отношения между двумя государствами.

«Своей преждевременной отставкой посол США Хантсман невольно признал, что Вашингтон — при самом активном участии конгресса — довел отношения с Россией до ручки. Т. е. состояния, когда посол ничего сделать не способен. В такой обстановке Хантсман счел, что лучше уйти. Логичный шаг», — написал Пушков в своем Twitter.

Первый заместитель председателя Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей раскритиковал работу Хантсмана на его посту. Парламентарий подчеркнул, что дипломат мог поспособствовать налаживанию отношений между двумя великими державами, но не сделал этого, поскольку руководствовался политической конъюнктурой и старался угодить американским элитам.

«Я думаю, что никаких ярких, продуктивных действий, которые могли бы быть предприняты как на крупных площадках, так в более узких вопросах, предпринято не было. По сути, все, что делает Америка в мире — это использует свои посольства и диппредставителей для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела иностранных государств. Я предполагаю, что Хантсман покинул свой пост потому, что получил неудовлетворительную оценку своих действий», — сказал Александр Шерин.

Напомним, в 2017 году Хантсман был назначен президентом Дональдом Трампом на пост посла США в России. За время своей работы дипломатом он не раз позволял себе антироссийские и русофобские высказывания, например, о принадлежности Крыма, ситуации на Украине и санкциях против Российской Федерации.