Путин и Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе. События дня. ФАН-ТВ

Разговор Путина и Зеленского Ситуация в Донбассе стала темой обсуждения лидеров России и Украины. Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Подтолкнула к звонку президента Украины гибель солдат, в которой, по версии Киева, виноваты военнослужащие ДНР. Зеленский попросил президента России «повлиять» на представителей республики. Напомним, накануне в Донбассе погибли четверо военных. Как заявили на Украине, это произошло из-за неких «вражеских обстрелов». Однако в Народной милиции ДНР опровергли все обвинения. По информации военных республики, это был несчастный случай. Он произошел во время разгрузки противопехотных мин. Впрочем, огонь над Донбассом и подобные случаи должны были уже прекратиться. Донецкая и Луганская народные республики в конце июля договорились с Украиной о перемирии. Но, несмотря на это, Киев до сих пор продолжает обстрелы двух республик.

Спорный Курильский вопрос Япония отказывается принять протест России по вопросу южных Курил. Такое решение озвучил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга. Еще накануне российское министерство иностранных дел выразило протест из-за нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Да и в целом в МИД нашей страны не понимают, почему Токио высказывает недовольство по поводу посещения россиянами своей же территории? К примеру, власти Японии начали негодовать, когда премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп. Да и военные учения на Кунашире подверглись критике. Как отмечает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, Курилы вошли в состав России по итогам Великой Отечественной войны. Но Япония до сих пор отрицает российский суверенитет над островами. «Япония стала на путь непризнания границ, которые были обозначены по итогам Второй мировой войны. И теперь японцы не могут с него сойти. В отдельных случаях складывается впечатление, что они реально оценивают ситуацию и стремятся заключить мирный договор.Но, что касается территориальных вопросов, власти так воспитали японское общество и политические силы, которые участвуют в борьбе за власть, что они уже не могут отказаться от этой навязанной идеи», — отметил депутат.

Теракт в Кабуле Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана. Возле полицейского участка в городе Кабул подорвался автомобиль. В нем находился террорист-смертник. От взрыва пострадали около ста человек. По информации местных СМИ погибли 18. Ответственность за теракт взяли на себя представители радикального движения «Талибан».