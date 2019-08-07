Макрона пригласили в Крым в ответ на полет самолета-разведчика Франции вблизи полуострова

Симферополь, 7 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон может лично приехать в Крым и проехаться по мосту через Керченский пролив, а не отправлять к границам полуострова разведывательный самолет, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Накануне патрульный противолодочный самолет ВМС Франции Breguet Atlantique ATL2 провел разведывательный полет в районе Крымского моста через Керченский пролив.

Шеремет заявил, что власти Франции, видимо, не доверяют отзывам туристов, которые побывали в Крыму, поэтому решили отправить к границам полуострова самолет-разведчик.

«Президенту Франции стоит лично приехать в Крым, прокатиться по Крымскому мосту и убедиться в величии и грандиозности проектов, реализуемых на полуострове», — добавил депутат в комментарии РИА Новости.

Шеремет отметил, что Макрон является лидером демократической страны, он должен поддержать выбор крымчан, сделанный на референдуме. Депутат добавил, что у Парижа нет необходимости устраивать полеты военных самолетов у границ Крыма.

«Мы гостеприимный народ. С удовольствием приглашаем в Крым, ждем в гости и готовы оказать радушную встречу, если визит будет согласован по дипломатическим каналам с МИД РФ», — заявил Шеремет.

По словам Шеремета, президента Франции в Крыму готовы встретить хлебом и солью, сейчас на полуострове прекрасная погода и теплое море. Шеремет предложил Макрону взять с собой фотоаппарат и сфотографироваться на фоне уникальных инфраструктурных объектов.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 96% крымчан. Однако Киев до сих пор не признал результаты волеизъявления жителей полуострова и считает Крым территорией Украины. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма «закрыт навсегда», Крым является полноправным регионом России.