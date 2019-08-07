Банги, 7 августа. В Банги подписано соглашение о репатриации центральноафриканских беженцев. Отмечается, что трехсторонний документ о добровольной репатриации беженцев из ЦАР, проживающих в Республике Конго, был подписан во вторник.

Соглашение о репатриации центральноафриканских беженцев подписано в Банги. Как пишет Centrafrique Actu, беженцы возвращаются в свои дома из-за того, что ситуация в ЦАР улучшилась после заключения Хартумских соглашений полугодичной давности. Как пишет издание, в соглашении речь идет о 31 тысячи человек.

Российская сторона вносит существенный вклад в укрепление боеспособности силовых структур государства. Она оказывает Банги на безвозмездной основе военно-техническую помощь. Минобороны России в 2018 году отправило в ЦАР стрелковое оружие и боеприпасы. Российские специалисты проводят в стране гуманитарные акции. Так, в населенных пунктах Бриа, Уадда и Мбаики развернуты три госпиталя.

Напомним, в республике долгие годы продолжалась гражданская война, но в августе минувшего года благодаря поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон сели за стол переговоров. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.

Москва выступила посредником в подписании этого документа. После этого двусторонние отношения России с ЦАР значительно укрепились. В соответствии с документом планируется разоружить все регионы страны, при этом укрепив армию ЦАР.

Как ранее уточнил генеральный прокурор Апелляционного суда Банги Эрик Дидье Тамбо, Хартумское соглашение является сверхнациональным. По его мнению, документ, подписанный 6 февраля между правительством ЦАР и 14 вооруженными группами в Банги, выше Конституции республики.

Подписанное в феврале политическое соглашение о мире и ненападении в Центральноафриканской Республике является важной отправной точкой для дальнейшего урегулирования ситуации в стране, заявил представитель России на заседании Совета Безопасности ООН по ЦАР Александр Репкин.

По словам дипломата, правительство ЦАР и вооруженные группировки должны воспользоваться открывшимся в этой связи «окном возможностей», а международное сообщество обязано оказать им всемерное содействие. Представитель России в Совбезе ООН призвал стороны конфликта в ЦАР к примирению.