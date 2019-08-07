Кремль раскрыл детали телефонного разговора Путина и Зеленского

Москва, 7 августа. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор утром в среду. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Переговоры Путина и Зеленского состоялись по инициативе Киева. В ходе разговора лидеры РФ и Украины подтвердили важность неукоснительного соблюдения режима перемирия, которое было установлено в Донбассе с 21 июля. Кроме того, президенты РФ и Украины обсудили вопросы разведения сил и средств от линии разграничения.

Путин подчеркнул, что для деэскалации гражданского конфликта на юго-востоке Украины необходимо исключить обстрелы украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса. Атаки ВСУ приводят к жертвам среди мирного населения.

Путин и Зеленский подтвердили приверженность последовательной реализации минских договоренностей, в том числе предоставление Донецкой и Луганской Народным Республикам особого статуса. Стороны отметили необходимость поддержания конструктивного диалога в рамках контактной группы.

Президенты РФ и Украины условились об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц, а также обсудили взаимодействие в «нормандском формате».

Зеленский ранее заявил, что принял решение позвонить Путину из-за ситуации в Донбассе, в том числе гибели четырех украинских солдат. Президент Украины сообщил, что попросил Путина «повлиять» на представителей ДНР.

В Донецке, комментируя гибель украинских силовиков в Донбассе, сообщили, что трагедия произошла из-за халатности украинского командования во время разгрузки противопехотных мин. В ДНР обратили внимание на то, что работы проходили в четырех километрах от ближайшей позиции ДНР: выстрел из противотанкового гранатомета с этого расстояния не смог бы достать солдат ВСУ. В Донецке добавили, что командование ВСУ в очередной раз пытается скрыть небоевые потери, обвинив ДНР в обстреле.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.