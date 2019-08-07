Украинский Генштаб озвучил потери ВСУ с начала перемирия в Донбассе

Киев, 7 августа. Шесть военных Вооруженных сил Украины погибли, девять — ранены с начала перемирия в Донбассе, установленного 21 июля. Об этом во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявил руководитель Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.

По его словам, за последнюю неделю погибли четыре солдата.

«Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций», — сказал Хомчак.

Он признал, что число обстрелов существенно уменьшилась. По его словам, сегодняшние обстрелы «несут неприцельный характер».

Во вторник, 6 августа, в Донбассе погибли четыре военнослужащих украинской армии.

В народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что руководство ВСУ по-прежнему продолжает перекладывать ответственность за свои небоевые потери на бойцов ДНР.

Украинские войска систематически несут небоевые потери по причине ужасного снабжения и крайне низкого морального духа солдат. В военном ведомстве ДНР подчеркнули, что военное руководство Украины приняло решение вновь утаить свою неспособность руководить войсками без угрозы жизни и здоровью собственных подчиненных, поэтому в гибели военных были обвинены силы ДНР.

При этом в ДНР обратили особое внимание на то, что командование украинской «ООС» даже не нашло время проверить, на каком расстоянии от линии соприкосновения произошел указанный инцидент.

Украинское командование пытается таким способом переключить внимание СМИ и общественности на что-то другое, скрыв собственные преступления. Так, накануне киевские силовики обстреляли Горловку, повредив три жилых дома и школу, а затем выступили с заявлением, в котором обвинили в обстреле бойцов ДНР.

Ранее в Кремле подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский позвонил лидеру Российской Федерации в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.